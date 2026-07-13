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Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили ракеты из Йемена - РИА Новости, 13.07.2026
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20:44 13.07.2026
Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили ракеты из Йемена

Минобороны Саудовской Аравии сообщило об отражении атаки хуситов

© AP Photo / Nariman El-MoftyВид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили баллистические ракеты, выпущенные из Йемена.
  • Ракеты были запущены хуситами в направлении южного региона королевства.
ДОХА, 13 июл - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии в понедельник вечером перехватили баллистические ракеты, выпущенные из Йемена по югу королевства, сообщил представитель саудовского министерства обороны.
«
"Силы ПВО перехватили баллистические ракеты, запущенные террористическим движением хуситов в направлении южного региона королевства", - передал сообщение представителя министерства телеканал Al Ekhbariya.
Ранее хуситы пригрозили ответить Саудовской Аравии на удары по международному аэропорту Саны перед приземлением иранского самолета с делегацией руководства хуситов на борту.
Флаг Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
СМИ: Саудовская Аравия перехватила ракеты, запущенные в сторону Эр-Рияда
31 марта, 02:31
 
В миреСаудовская АравияЙеменСанаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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