Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили ракеты из Йемена

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили баллистические ракеты, выпущенные из Йемена.
- Ракеты были запущены хуситами в направлении южного региона королевства.
ДОХА, 13 июл - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии в понедельник вечером перехватили баллистические ракеты, выпущенные из Йемена по югу королевства, сообщил представитель саудовского министерства обороны.
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"Силы ПВО перехватили баллистические ракеты, запущенные террористическим движением хуситов в направлении южного региона королевства", - передал сообщение представителя министерства телеканал Al Ekhbariya.
Ранее хуситы пригрозили ответить Саудовской Аравии на удары по международному аэропорту Саны перед приземлением иранского самолета с делегацией руководства хуситов на борту.