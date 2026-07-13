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Европе не хватает ракет-носителей для космических полетов, пишут СМИ - РИА Новости, 13.07.2026
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14:42 13.07.2026
Европе не хватает ракет-носителей для космических полетов, пишут СМИ

Блумберг: Европе не хватает ракет-носителей для участия в космической гонке

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийВид на Землю из космоса
Вид на Землю из космоса - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Вид на Землю из космоса. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европе не хватает тяжелых ракет-носителей для участия в космической гонке.
  • Она серьезно отстает в космосе от России, США и Китая.
  • Европейские стартапы стремятся стать альтернативой возможностям США, но пока им удалось произвести лишь несколько запусков.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Европе не хватает тяжелых ракет-носителей для выполнения множества полетов на орбиту, чтобы быть частью космической гонки, передает агентство Блумберг.
"В этой разгорающейся (космической - ред.) гонке отсутствует Европа, которая спотыкается о несогласованность интересов, ограниченность национальных бюджетов и недостаток необходимой части космических технологий - достаточного количества тяжелых ракет-носителей для совершения множественных полетов на орбиту ежегодно", - передает агентство.
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Как отмечает агентство, Европа серьезно отстает в космосе от России, США и Китая, которые за последние пять лет вложили в это направление более 200 миллиардов долларов.
Блумберг отмечает, что европейские стартапы стремятся стать альтернативой возможностям США, но на текущий момент им удалось произвести всего лишь несколько запусков. При этом в фокусе их внимания оказывались скорость, возможность повторного использования и отечественное производство, а не возможная полезная нагрузка, что ограничивает использование таких стартапов в военных целях.
Ранее новостной портал Tagesschau сообщил, что минобороны Германии планирует запустить в 2027 году четыре экспериментальных спутника с военным наступательным функционалом, включающим разведку других космических аппаратов и создание помех. Газета Handelsblatt сообщала, что минобороны ФРГ обсуждает планы по выводу на орбиту до 1,2 тысячи спутников связи и разведки, что позволит создать вторую по величине спутниковую группировку в мире после американской Starlink.
В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе. В МИД РФ отмечали, что страны НАТО предпринимают шаги по использованию космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, а в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
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