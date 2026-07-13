Европе не хватает ракет-носителей для космических полетов, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Европе не хватает тяжелых ракет-носителей для участия в космической гонке.

Она серьезно отстает в космосе от России, США и Китая.

Европейские стартапы стремятся стать альтернативой возможностям США, но пока им удалось произвести лишь несколько запусков.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Европе не хватает тяжелых ракет-носителей для выполнения множества полетов на орбиту, чтобы быть частью космической гонки, передает агентство Европе не хватает тяжелых ракет-носителей для выполнения множества полетов на орбиту, чтобы быть частью космической гонки, передает агентство Блумберг

"В этой разгорающейся (космической - ред.) гонке отсутствует Европа , которая спотыкается о несогласованность интересов, ограниченность национальных бюджетов и недостаток необходимой части космических технологий - достаточного количества тяжелых ракет-носителей для совершения множественных полетов на орбиту ежегодно", - передает агентство.

Как отмечает агентство, Европа серьезно отстает в космосе от России , США и Китая, которые за последние пять лет вложили в это направление более 200 миллиардов долларов.

Блумберг отмечает, что европейские стартапы стремятся стать альтернативой возможностям США, но на текущий момент им удалось произвести всего лишь несколько запусков. При этом в фокусе их внимания оказывались скорость, возможность повторного использования и отечественное производство, а не возможная полезная нагрузка, что ограничивает использование таких стартапов в военных целях.

Ранее новостной портал Tagesschau сообщил, что минобороны Германии планирует запустить в 2027 году четыре экспериментальных спутника с военным наступательным функционалом, включающим разведку других космических аппаратов и создание помех. Газета Handelsblatt сообщала, что минобороны ФРГ обсуждает планы по выводу на орбиту до 1,2 тысячи спутников связи и разведки, что позволит создать вторую по величине спутниковую группировку в мире после американской Starlink.