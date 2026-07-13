В Верховной раде назвали дату назначения нового премьера и министров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Голосование за увольнение Свириденко с поста премьер-министра Украины и отставку кабмина может пройти в Верховной раде во вторник.
- На четверг запланировано назначение Корецкого новым премьер-министром Украины, а также назначение министров, включая МИД и минобороны.
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Назначение нового премьера Украины и министров запланировано на четверг, утверждает депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
"Вторник, в 14.00 (совпадает с мск) - увольнение Свириденко. Четверг - назначение (новым премьером Сергея – ред.) Корецкого, министров, плюс МИД и минобороны. Получается, у нас почти три дня будет и. о. премьера снова (первый вице-премьер, министр энергетики Денис – ред.) Шмыгаль. Среду оставили для консультаций по кадрам", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
В воскресенье Владимир Зеленский заявил о намерении обновить состав кабмина и сменить Свириденко на посту премьера страны. Позже Свириденко подтвердила свою отставку с должности премьера. Железняк в тот же день заявил, что премьером с наиболее высокой вероятностью станет глава "Нафтогаза Украины" Корецкий.