В Верховной раде назвали дату назначения нового премьера и министров

"Вторник, в 14.00 (совпадает с мск) - увольнение Свириденко. Четверг - назначение (новым премьером Сергея – ред.) Корецкого, министров, плюс МИД и минобороны. Получается, у нас почти три дня будет и. о. премьера снова (первый вице-премьер, министр энергетики Денис – ред.) Шмыгаль. Среду оставили для консультаций по кадрам", - написал Железняк в своем Telegram-канале.