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В Верховной раде назвали дату назначения нового премьера и министров - РИА Новости, 13.07.2026
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23:32 13.07.2026
В Верховной раде назвали дату назначения нового премьера и министров

Железняк: назначение нового премьера Украины и министров пройдет в четверг

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Голосование за увольнение Свириденко с поста премьер-министра Украины и отставку кабмина может пройти в Верховной раде во вторник.
  • На четверг запланировано назначение Корецкого новым премьер-министром Украины, а также назначение министров, включая МИД и минобороны.
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Назначение нового премьера Украины и министров запланировано на четверг, утверждает депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Ранее в понедельник украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник во фракции "Слуга народа" сообщило, что голосование за увольнение Юлии Свириденко с поста премьера Украины, а также отставку кабмина может пройти в Верховной раде во вторник.
"Вторник, в 14.00 (совпадает с мск) - увольнение Свириденко. Четверг - назначение (новым премьером Сергея – ред.) Корецкого, министров, плюс МИД и минобороны. Получается, у нас почти три дня будет и. о. премьера снова (первый вице-премьер, министр энергетики Денис – ред.) Шмыгаль. Среду оставили для консультаций по кадрам", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
В воскресенье Владимир Зеленский заявил о намерении обновить состав кабмина и сменить Свириденко на посту премьера страны. Позже Свириденко подтвердила свою отставку с должности премьера. Железняк в тот же день заявил, что премьером с наиболее высокой вероятностью станет глава "Нафтогаза Украины" Корецкий.
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