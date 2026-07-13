Макконнелл заявил, что продолжит работу, несмотря на проблемы со здоровьем

Краткий пересказ от РИА ИИ Авторитетный американский сенатор Митч Макконнелл заверил избирателей, что продолжит работать, несмотря на проблемы со здоровьем.

Макконнелл не сможет вернуться в сенат для участия в голосованиях, так как по совету врачей ему нужно пройти реабилитацию.

Причиной госпитализации сенатора стало падение, после которого он потерял сознание, но серьезных травм врачи не выявили.

ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Авторитетный американский сенатор Митч Макконнелл заверил избирателей, что, несмотря на проблемы со здоровьем, продолжит работать, однако по совету врачей пока не сможет вернуться в сенат для участия в голосованиях.

Макконнелл , 84-летний республиканец, является абсолютным рекордсменом по сроку партийного лидерства в истории сената США . Ранее представитель сенатора Дэвид Попп заявил, что Макконнелл оказался в больнице.

"У меня все еще есть незаконченные дела, которые я должен завершить от вашего имени, и я твердо намерен завершить работу, для которой вы меня избрали", - передает заявление сенатора журналист издания Punchbowl News Джейк Шерман.

В своем обращении Макконнелл уточнил, что по совету врачей пока не сможет вернуться в сенат для голосования, так как ему нужно пройти реабилитацию.

Причиной госпитализации стало падение, после которого Макконнелл потерял сознание, серьезных травм врачи не выявили, но лечение, по его словам, осложняется из-за последствий полиомиелита, усугубившихся с возрастом.

В феврале 2025 года Макконнелл объявил о своем решении уйти в отставку по окончании своего текущего срока в январе 2027 года.