Над Тульской области сбили еще семь украинских беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над территорией Тульской области сбиты семь украинских БПЛА.
- Пострадавших и повреждений нет.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Еще семь украинских БПЛА сбиты над территорией Тульской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
Миляев сообщал, что в ночь на понедельник и в течение дня над территорией региона были уничтожены 12 беспилотников.
"Еще семь украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет", - написал Миляев в своем канале на платформе "Макс".
Он отметил, что, по предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
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