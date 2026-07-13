Над Тульской областью сбили два украинских беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над территорией Тульской области сбиты два украинских БПЛА, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
- Ранее он сообщал об уничтожении пяти беспилотников над территорией региона: три из них были сбиты ночью и два утром в понедельник.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Еще два украинских БПЛА сбиты над территорией Тульской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
Ранее Миляев сообщал, что над территорией региона уничтожены пять беспилотников: три из них ночью и два утром в понедельник.
"Еще два украинских беспилотника уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России", - написал Миляев в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
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