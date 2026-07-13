Над Тульской областью сбили два украинских беспилотника

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Еще два украинских БПЛА сбиты над территорией Тульской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Он отметил, что пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.