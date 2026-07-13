ПВО за сутки сбила 926 украинских беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за сутки уничтожили 926 беспилотных летательных аппаратов.
- Также были сбиты 12 управляемых авиационных бомб ВСУ.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Силы ПВО за сутки уничтожили 926 беспиотников и 12 авиационных бомб ВСУ, сообщило Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 926 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
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