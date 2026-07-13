ПВО Ирана сбила американский беспилотник недалеко от Бендер-Аббаса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ПВО Ирана сбила американский беспилотник Lucas недалеко от Бендер-Аббаса.
- Иранские военные ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании после атак со стороны американских военных.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. ПВО Ирана сбила американский беспилотник Lucas неподалеку от города Бендер-Аббас на юге страны, сообщает иранский телеканал PressTV.
"Системы ПВО армии Ирана перехватили и уничтожили вторгшийся беспилотник США Lucas неподалеку от Бендер-Аббаса", - говорится в сообщении PressTV в Telegram-канале.
Американские военные с 8 июля осуществили несколько серий атак по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании.