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ПВО Ирана сбила американский беспилотник недалеко от Бендер-Аббаса - РИА Новости, 13.07.2026
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08:31 13.07.2026 (обновлено: 08:59 13.07.2026)
ПВО Ирана сбила американский беспилотник недалеко от Бендер-Аббаса

ПВО Ирана уничтожила БПЛА США Lucas неподалеку от города Бендер-Аббас

© AP Photo / Iranian ArmyИранские военные
Иранские военные - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Iranian Army
Иранские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ПВО Ирана сбила американский беспилотник Lucas недалеко от Бендер-Аббаса.
  • Иранские военные ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании после атак со стороны американских военных.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. ПВО Ирана сбила американский беспилотник Lucas неподалеку от города Бендер-Аббас на юге страны, сообщает иранский телеканал PressTV.
"Системы ПВО армии Ирана перехватили и уничтожили вторгшийся беспилотник США Lucas неподалеку от Бендер-Аббаса", - говорится в сообщении PressTV в Telegram-канале.
Американские военные с 8 июля осуществили несколько серий атак по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании.
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