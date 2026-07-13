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ПВО за неделю перехватила и уничтожила не менее 4830 украинских дронов - РИА Новости, 13.07.2026
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00:41 13.07.2026 (обновлено: 01:27 13.07.2026)
ПВО за неделю перехватила и уничтожила не менее 4830 украинских дронов

РИА Новости: ПВО за неделю сбила 4830 украинских беспилотников

© Depositphotos.com / biosdiБеспилотный летательный аппарат
Беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Depositphotos.com / biosdi
Беспилотный летательный аппарат . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ПВО за неделю перехватила и уничтожила не менее 4830 украинских БПЛА над Россией.
  • Наибольшее число беспилотников были сбиты 8 и 10 июля — 903 и 821 единица соответственно.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. ПВО за неделю перехватила и уничтожила не менее 4830 украинских БПЛА над Россией, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.
Наибольшее число беспилотников были сбиты 8 и 10 июля, 903 и 821 единица соответственно. Подавляющее число атак совершено на европейскую часть России.
С 29 июня по 5 июля ПВО России всего перехватила не менее 3945 украинских дронов.
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