ПВО за неделю перехватила и уничтожила не менее 4830 украинских дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ПВО за неделю перехватила и уничтожила не менее 4830 украинских БПЛА над Россией.
- Наибольшее число беспилотников были сбиты 8 и 10 июля — 903 и 821 единица соответственно.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. ПВО за неделю перехватила и уничтожила не менее 4830 украинских БПЛА над Россией, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.
Наибольшее число беспилотников были сбиты 8 и 10 июля, 903 и 821 единица соответственно. Подавляющее число атак совершено на европейскую часть России.
С 29 июня по 5 июля ПВО России всего перехватила не менее 3945 украинских дронов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18