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Путин назвал народ Южной Осетии особым - РИА Новости, 13.07.2026
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18:39 13.07.2026
Путин назвал народ Южной Осетии особым

Путин назвал народ Южной Осетии воинами и тружениками

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин назвал народ Южной Осетии особым.
  • По его словам, он объединяет в себе качества воинов, ученых и тружеников.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Народ Южной Осетии - особый народ, это и воины, и ученые, и труженики, сказал президент России Владимир Путин.
Глава российского государства в понедельник провел в Кремле встречу с исполняющим обязанности президента Южной Осетии Маратом Камболовым.
"Народ Южной Осетии – это все-таки особый народ, это и воины, и ученые, и труженики. Мы со своей стороны, как уже сказал, будем делать все для того, чтобы вас поддержать", - сказал Путин.
В конце июня президент Южной Осетии Алан Гаглоев объявил об отставке и перешел на должность советника президента РФ. Временное исполнение обязанностей главы государства было возложено на председателя правительства республики Камболова. Второго июля администрация президента Южной Осетии заявила, что Камболов стал первым кандидатом на пост главы республики.
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