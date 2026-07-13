Путин предложил Камболову обсудить приоритеты развития Южной Осетии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин встретился с исполняющим обязанности президента Южной Осетии Маратом Камболовым в Кремле.
- Он предложил обсудить приоритеты развития и пути решения задач, стоящих перед Южной Осетией.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с исполняющим обязанности президента Южной Осетии Маратом Камболовым предложил ему обсудить приоритеты развития и пути решения стоящих перед республикой задач.
Президент России в понедельник встретился с Камболовым в Кремле.
"Сегодня у нас есть возможность поговорить о тех приоритетах в развитии Южной Осетии, которые являются очевидными, ну и, может быть, совместно поискать пути решения стоящих перед республикой задач", - сказал Путин.