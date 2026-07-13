Путин сравнил попытки противника влиять на умы россиян с методами Геббельса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин назвал попытки противника влиять на умы россиян современным оружием.
- Он сравнил методы информационного влияния с высказываниями министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса и подчеркнул важность своевременной реакции со стороны России.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал попытки противника влиять на умы россиян современным оружием, сравнив их с методами министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса и подчеркнув важность своевременной реакции со стороны России.
Глава государства в понедельник принял участие в форуме "Все для Победы!" и ознакомился с выставкой, на которой представлены ключевые направления работы Народного фронта. Военный корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова в беседе с президентом отметила, что сейчас идет активная фаза информационной войны: противник борется за умы всех россиян.
"То, что вы говорите - эта попытка повлиять на умы - это современное оружие, такое же, как и современное беспилотие, это все то же самое. Оно применяется давно. Мы с вами хорошо знаем, Геббельс что говорил: "чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят", - сказал Путин.
При этом он указал, что и это информационное оружие тоже совершенствуется на новом технологическом уровне.
"И результат может оказаться для нас очень серьезным, если профессионально и своевременно на это не реагировать", - подчеркнул Путин, отметив в этом смысле работу военкора и ее коллег.
По словам Куксенковой, используемые сейчас противником в этой информационной войне методы похожи на поведение мошенников из колл-центров.
"А здесь другое: здесь не наши сбережения, здесь наша страна. Это куда выше цена", - добавила она.
Путин поддержал: "Конечно, наши ценности моральные, нравственные".
Военкор уверена, что необходимо быть собранными и внимательными, чтобы не стать жертвами этого влияния, поскольку сейчас "на кону наша страна, наша Россия".
"Так и есть", - согласился президент.