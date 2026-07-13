Рейтинг@Mail.ru
Путин сравнил попытки противника влиять на умы россиян с методами Геббельса - РИА Новости, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:24 13.07.2026 (обновлено: 18:32 13.07.2026)
Путин сравнил попытки противника влиять на умы россиян с методами Геббельса

Путин сравнил попытки противника влиять на умы россиян с методом Геббельса

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на форуме Общероссийского народного фронта "Всё для победы!"
Президент России Владимир Путин выступает на форуме Общероссийского народного фронта Всё для победы! - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин выступает на форуме Общероссийского народного фронта "Всё для победы!"
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин назвал попытки противника влиять на умы россиян современным оружием.
  • Он сравнил методы информационного влияния с высказываниями министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса и подчеркнул важность своевременной реакции со стороны России.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал попытки противника влиять на умы россиян современным оружием, сравнив их с методами министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса и подчеркнув важность своевременной реакции со стороны России.
Глава государства в понедельник принял участие в форуме "Все для Победы!" и ознакомился с выставкой, на которой представлены ключевые направления работы Народного фронта. Военный корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова в беседе с президентом отметила, что сейчас идет активная фаза информационной войны: противник борется за умы всех россиян.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Лавров назвал главу МИД Германии хорошим учеником Геббельса
15 июня, 14:57
"То, что вы говорите - эта попытка повлиять на умы - это современное оружие, такое же, как и современное беспилотие, это все то же самое. Оно применяется давно. Мы с вами хорошо знаем, Геббельс что говорил: "чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят", - сказал Путин.
При этом он указал, что и это информационное оружие тоже совершенствуется на новом технологическом уровне.
"И результат может оказаться для нас очень серьезным, если профессионально и своевременно на это не реагировать", - подчеркнул Путин, отметив в этом смысле работу военкора и ее коллег.
Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Зеленский говорил, что ему нужна пропаганда Геббельса, заявила Мендель
11 мая, 23:40
По словам Куксенковой, используемые сейчас противником в этой информационной войне методы похожи на поведение мошенников из колл-центров.
"А здесь другое: здесь не наши сбережения, здесь наша страна. Это куда выше цена", - добавила она.
Путин поддержал: "Конечно, наши ценности моральные, нравственные".
Военкор уверена, что необходимо быть собранными и внимательными, чтобы не стать жертвами этого влияния, поскольку сейчас "на кону наша страна, наша Россия".
"Так и есть", - согласился президент.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Сила — в правде: как Россия выиграла информационную войну
25 июня, 08:00
 
РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала