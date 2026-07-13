Путин сравнил попытки противника влиять на умы россиян с методами Геббельса

Президент России Владимир Путин выступает на форуме Общероссийского народного фронта "Всё для победы!"

Президент России Владимир Путин выступает на форуме Общероссийского народного фронта "Всё для победы!"

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин назвал попытки противника влиять на умы россиян современным оружием.

Он сравнил методы информационного влияния с высказываниями министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса и подчеркнул важность своевременной реакции со стороны России.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал попытки противника влиять на умы россиян современным оружием, сравнив их с методами министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса и подчеркнув важность своевременной реакции со стороны России.

Глава государства в понедельник принял участие в форуме "Все для Победы!" и ознакомился с выставкой, на которой представлены ключевые направления работы Народного фронта. Военный корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова в беседе с президентом отметила, что сейчас идет активная фаза информационной войны: противник борется за умы всех россиян.

"То, что вы говорите - эта попытка повлиять на умы - это современное оружие, такое же, как и современное беспилотие, это все то же самое. Оно применяется давно. Мы с вами хорошо знаем, Геббельс что говорил: "чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят", - сказал Путин

При этом он указал, что и это информационное оружие тоже совершенствуется на новом технологическом уровне.

"И результат может оказаться для нас очень серьезным, если профессионально и своевременно на это не реагировать", - подчеркнул Путин, отметив в этом смысле работу военкора и ее коллег.

По словам Куксенковой, используемые сейчас противником в этой информационной войне методы похожи на поведение мошенников из колл-центров.

"А здесь другое: здесь не наши сбережения, здесь наша страна. Это куда выше цена", - добавила она.

Путин поддержал: "Конечно, наши ценности моральные, нравственные".

Военкор уверена, что необходимо быть собранными и внимательными, чтобы не стать жертвами этого влияния, поскольку сейчас "на кону наша страна, наша Россия".