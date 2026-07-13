Путин пообещал поддержать работу Камболова во главе Южной Осетии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что Россия сделает все, чтобы поддержать работу Марата Камболова во главе Южной Осетии.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия сделает все, чтобы поддержать работу Марата Камболова во главе Южной Осетии, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в понедельник встретился в Кремле с исполняющим обязанности президента Южной Осетии Маратом Камболовым.
"Со своей стороны будем делать все, чтобы Вас поддержать. Конечно, мы понимаем, что вопросов и проблем достаточно, но, должен сказать, что и Вы, и члены вашей семьи относитесь к республике как к своей малой родине и, уверен, что сделаете все, что от Вас зависит, для развития республики", - сказал Путин.
В конце июня президент Южной Осетии Алан Гаглоев объявил об отставке и перешел на должность советника президента РФ. Временное исполнение обязанностей главы государства было возложено на председателя правительства республики Марата Камболова. Второго июля администрация президента Южной Осетии заявила, что Камболов стал первым кандидатом на пост главы республики.