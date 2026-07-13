Путин пообещал поддержать работу Камболова во главе Южной Осетии

"Со своей стороны будем делать все, чтобы Вас поддержать. Конечно, мы понимаем, что вопросов и проблем достаточно, но, должен сказать, что и Вы, и члены вашей семьи относитесь к республике как к своей малой родине и, уверен, что сделаете все, что от Вас зависит, для развития республики", - сказал Путин.