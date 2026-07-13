Путин провел встречу с и.о. президента Южной Осетии Камболовым

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с исполняющим обязанности президента Южной Осетии Маратом Камболовым.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с исполняющим обязанности президента Южной Осетии Маратом Камболовым.
Глава государства в понедельник провел в Кремле встречу с Камболовым.
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"Алан Эдуардович (Гаглоев, экс-президент Южной Осетии - ред.) вас рекомендовал. Я очень рассчитываю на то, что вы тоже будете в своей работе использовать его наработки, его опыт, его влияние в республике", - сказал Путин.
Он также выразил уверенность, что собственный большой опыт Камболова в федеральных органах власти РФ, в министерствах и ведомствах поможет в правильной постановке задач для развития республики и в их исполнении. "У меня на этот счет никаких сомнений нет", - добавил российский лидер.
В конце июня президент Южной Осетии Алан Гаглоев объявил об отставке и перешел на должность советника президента РФ. Временное исполнение обязанностей главы государства было возложено на председателя правительства республики Марата Камболова. Второго июля администрация президента Южной Осетии заявила, что Камболов стал первым кандидатом на пост главы республики.