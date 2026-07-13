Путин провел встречу с и.о. президента Южной Осетии Камболовым

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"Алан Эдуардович (Гаглоев, экс-президент Южной Осетии - ред.) вас рекомендовал. Я очень рассчитываю на то, что вы тоже будете в своей работе использовать его наработки, его опыт, его влияние в республике", - сказал Путин.