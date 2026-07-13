Президент РФ Владимир Путин и руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов во время осмотра тематической выставки "Всё для победы!" в рамках форума Общероссийского народного фронта

Президент РФ Владимир Путин и руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов во время осмотра тематической выставки "Всё для победы!" в рамках форума Общероссийского народного фронта

Краткий пересказ от РИА ИИ Путину на выставке форума "Все для Победы!" показали подготовку операторов БПЛА.

Инструктор БПЛА Екатерина Арсеньева продемонстрировала Путину тренажер для отработки навыков управления дронами.

Путин отметил важность работы Арсеньевой и пожелал ей всего самого доброго.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину на выставке форума Народного фронта "Все для Победы!" показали, как проходит подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Во время осмотра выставки глава государства пообщался с инструктором БПЛА Екатериной Арсеньевой из Ростовской области , которая обучает студентов управлению дронами.

Арсеньева показала Путину тренажер для отработки навыков управления БПЛА. С его помощью ученики выполняют различные упражнения на виртуальной трассе.

"Очень важно не волноваться. Волнение очень мешает полетам", - сказала инструктор.

« "Волнение всему мешает. Надо быть собранным и сосредоточенным", - подчеркнул президент.

Арсеньева также рассказала Путину, что начала заниматься обучением операторов БПЛА около трех лет назад после того, как познакомилась с бойцами ВС РФ и они предложили попробовать себя в этой профессии.

« "Такая хрупкая девушка, бойцов учит", - сказал Путин.

Глава государства отметил, что Арсеньева занимается очень важным делом, и пожелал ей всего самого доброго.