Путину показали, как проходит подготовка операторов беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путину на выставке форума "Все для Победы!" показали подготовку операторов БПЛА.
- Инструктор БПЛА Екатерина Арсеньева продемонстрировала Путину тренажер для отработки навыков управления дронами.
- Путин отметил важность работы Арсеньевой и пожелал ей всего самого доброго.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину на выставке форума Народного фронта "Все для Победы!" показали, как проходит подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Во время осмотра выставки глава государства пообщался с инструктором БПЛА Екатериной Арсеньевой из Ростовской области, которая обучает студентов управлению дронами.
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Арсеньева показала Путину тренажер для отработки навыков управления БПЛА. С его помощью ученики выполняют различные упражнения на виртуальной трассе.
"Очень важно не волноваться. Волнение очень мешает полетам", - сказала инструктор.
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"Волнение всему мешает. Надо быть собранным и сосредоточенным", - подчеркнул президент.
Арсеньева также рассказала Путину, что начала заниматься обучением операторов БПЛА около трех лет назад после того, как познакомилась с бойцами ВС РФ и они предложили попробовать себя в этой профессии.
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"Такая хрупкая девушка, бойцов учит", - сказал Путин.
Глава государства отметил, что Арсеньева занимается очень важным делом, и пожелал ей всего самого доброго.
Президент в понедельник принял участие в работе форума "Все для Победы!", который проводит общероссийское общественное движение "Народный фронт "За Россию" на площадке Национального центра "Россия".