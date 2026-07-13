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Путину показали, как проходит подготовка операторов беспилотников - РИА Новости, 13.07.2026
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17:55 13.07.2026
Путину показали, как проходит подготовка операторов беспилотников

Путину на выставке «Все для Победы!» показали, как готовят операторов БПЛА

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов во время осмотра тематической выставки "Всё для победы!" в рамках форума Общероссийского народного фронта
Президент РФ Владимир Путин и руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов во время осмотра тематической выставки Всё для победы! в рамках форума Общероссийского народного фронта - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов во время осмотра тематической выставки "Всё для победы!" в рамках форума Общероссийского народного фронта
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путину на выставке форума "Все для Победы!" показали подготовку операторов БПЛА.
  • Инструктор БПЛА Екатерина Арсеньева продемонстрировала Путину тренажер для отработки навыков управления дронами.
  • Путин отметил важность работы Арсеньевой и пожелал ей всего самого доброго.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину на выставке форума Народного фронта "Все для Победы!" показали, как проходит подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Во время осмотра выставки глава государства пообщался с инструктором БПЛА Екатериной Арсеньевой из Ростовской области, которая обучает студентов управлению дронами.
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Арсеньева показала Путину тренажер для отработки навыков управления БПЛА. С его помощью ученики выполняют различные упражнения на виртуальной трассе.
"Очень важно не волноваться. Волнение очень мешает полетам", - сказала инструктор.
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"Волнение всему мешает. Надо быть собранным и сосредоточенным", - подчеркнул президент.
Арсеньева также рассказала Путину, что начала заниматься обучением операторов БПЛА около трех лет назад после того, как познакомилась с бойцами ВС РФ и они предложили попробовать себя в этой профессии.
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"Такая хрупкая девушка, бойцов учит", - сказал Путин.
Глава государства отметил, что Арсеньева занимается очень важным делом, и пожелал ей всего самого доброго.
Президент в понедельник принял участие в работе форума "Все для Победы!", который проводит общероссийское общественное движение "Народный фронт "За Россию" на площадке Национального центра "Россия".
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