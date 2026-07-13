Путин пообещал ветерану СВО помочь поступить на программу "Время героев"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин посетил форум Народного фронта «Все для Победы!».
- Ветеран СВО Роман Бояркин рассказал президенту о своем желании участвовать в программе «Время героев», но отметил, что туда сложно попасть.
- Путин пообещал Бояркину помочь поступить на программу «Время героев».
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал ветерану СВО Роману Бояркину помочь поступить на программу "Время героев".
Глава государства в понедельник посетил форум Народного фронта "Все для Победы!", где встретился с руководством и активистами движения.
На встрече также присутствовал ветеран СВО Роман Бояркин, который рассказал, что в 2025 году при освобождении Курской области он получил тяжелое ранение, после чего ему ампутировали обе ноги. Бояркин прошел реабилитацию, сейчас работает инструктором по БПЛА и постоянно в качестве добровольца посещает госпитали, чтобы встречаться с бойцами и рассказывать о своем опыте.
Во время беседы Путин спросил у ветерана, нужна ли ему какая-то дополнительная помощь. В ответ Бояркин озвучил личную просьбу, отметив, что очень хотел бы стать участником программы "Время героев", но туда очень сложно пройти.
"Несколько заявок подавал, у меня не получается туда пробиться", - признался Бояркин.
"У нас с вами большие связи, решим этот вопрос", - ответил Путин и поблагодарил ветерана СВО за службу Родине и позицию.
"Вашим родителям спасибо больше за то, что воспитали такого мужчину, как вы", - добавил президент.