Президент России Владимир Путин выступает на форуме Общероссийского народного фронта "Всё для победы!"

Президент России Владимир Путин выступает на форуме Общероссийского народного фронта "Всё для победы!"

Путин пообещал ветерану СВО помочь поступить на программу "Время героев"

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин посетил форум Народного фронта «Все для Победы!».

Ветеран СВО Роман Бояркин рассказал президенту о своем желании участвовать в программе «Время героев», но отметил, что туда сложно попасть.

Путин пообещал Бояркину помочь поступить на программу «Время героев».

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал ветерану СВО Роману Бояркину помочь поступить на программу "Время героев".

Глава государства в понедельник посетил форум Народного фронта "Все для Победы!", где встретился с руководством и активистами движения.

На встрече также присутствовал ветеран СВО Роман Бояркин, который рассказал, что в 2025 году при освобождении Курской области он получил тяжелое ранение, после чего ему ампутировали обе ноги. Бояркин прошел реабилитацию, сейчас работает инструктором по БПЛА и постоянно в качестве добровольца посещает госпитали, чтобы встречаться с бойцами и рассказывать о своем опыте.

Во время беседы Путин спросил у ветерана, нужна ли ему какая-то дополнительная помощь. В ответ Бояркин озвучил личную просьбу, отметив, что очень хотел бы стать участником программы "Время героев", но туда очень сложно пройти.

"Несколько заявок подавал, у меня не получается туда пробиться", - признался Бояркин.

"У нас с вами большие связи, решим этот вопрос", - ответил Путин и поблагодарил ветерана СВО за службу Родине и позицию.