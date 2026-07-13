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Путину показали скорую для приграничья с бронеодеялом и бронежилетами - РИА Новости, 13.07.2026
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Путину показали скорую для приграничья с бронеодеялом и бронежилетами

Путину показали машину скорой помощи для приграничья, оснащенную бронеодеялом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов во время осмотра тематической выставки "Всё для победы!" в рамках форума Общероссийского народного фронта
Президент РФ Владимир Путин и руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов во время осмотра тематической выставки Всё для победы! в рамках форума Общероссийского народного фронта - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов во время осмотра тематической выставки "Всё для победы!" в рамках форума Общероссийского народного фронта
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путину на выставке форума Народного фронта "Все для Победы!" показали машину скорой помощи из Курской области, оснащенную бронежилетами и бронеодеялом.
  • Фельдшер Юлия Шабалина из Курской области рассказала о тяжелых условиях работы во время вторжения ВСУ в регион и о продолжающихся атаках на машины скорой помощи.
  • Она подчеркнула важность специальной военной операции и выразила готовность продолжать работу в сложных условиях, на что получила поддержку и благодарность от президента.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину на выставке форума Народного фронта "Все для Победы!" показали используемую в Курской области машину скорой помощи, оснащенную бронежилетами и бронеодеялом.
В ходе осмотра выставки глава государства пообщался с фельдшером скорой медицинской помощи Юлией Шабалиной из Курской области. Она рассказала, что ВСУ во время вторжения в регион показали свое истинное лицо – убивали женщин, детей, стариков.
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"В те дни мы работали не покладая рук и на пределе всех своих возможностей. По нам стреляли, чего не делали даже нацисты – бить по машинам с красными крестами. Мы прятались от дронов в кустах, полях, где придется. Сотни раненных за сутки повидали наши сотрудники, но мы выстояли", - сказала Шабалина.
Она отметила, что несмотря на то, что регион был освобожден, атаки на машины скорой помощи продолжаются. Народный фронт помог пополнить парк карет скорой помощи. На выставке был представлен автомобиль, оснащенный бронежилетами и бронеодеялом.
"Бронеодяело не раз спасало наши жизни", - отметила Шабалина.
Фельдшер подчеркнула, что если раньше у кого-то и могли быть сомнения в начале специальной военной операции, то теперь все понимают, что это был единственный выход.
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"Посмотрели, с кем мы боремся, да?" - ответил Путин.
Шабалина назвала украинские формирования фашистами, подчеркнув, что для них нет разницы в том, кого убивать.
"Мы с вами до конца. Будем стоять под обстрелами, но мы выстоим", - обратилась фельдшер к Путину.
Президент в ответ поблагодарил Шабалину и обнял ее.
Президент в понедельник принял участие в работе форума "Все для Победы!", который проводит общероссийское общественное движение "Народный фронт "За Россию" на площадке Национального центра "Россия".
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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