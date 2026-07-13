Путину показали макет зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимиру Путину на выставке Народного фронта показали макет зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С".
- Комплекс "Панцирь-С" применяется для создания ложных позиций средств противовоздушной обороны и используется вместе с имитатором радиолокационной цели.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину на выставке Народного фронта показали макет зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С".
Глава государства в понедельник посетил форум Народного фронта "Все для Победы!", где осмотрел выставку, на которой, в том числе, представлены новые разработки "Кулибин-клуба" для российских бойцов в зоне СВО.
Президенту продемонстрировали также макет комплекса "Панцирь-С", который применяется для создания ложных позиций средств противовоздушной обороны, применяется вместе с имитатором радиолокационной цели. Разработчики отмечают, что сборно-разборная конструкция упрощает доставку и развертывание комплекса.
В ОНФ рассказали, что такая тактика сейчас применяется в Крыму и приносит результат.