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Путину показали макет зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" - РИА Новости, 13.07.2026
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17:02 13.07.2026 (обновлено: 20:10 13.07.2026)
Путину показали макет зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С"

Путину на выставке Народного фронта показали макет комплекса «Панцирь-С»

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимиру Путину на выставке Народного фронта показали макет зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С".
  • Комплекс "Панцирь-С" применяется для создания ложных позиций средств противовоздушной обороны и используется вместе с имитатором радиолокационной цели.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину на выставке Народного фронта показали макет зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С".
Глава государства в понедельник посетил форум Народного фронта "Все для Победы!", где осмотрел выставку, на которой, в том числе, представлены новые разработки "Кулибин-клуба" для российских бойцов в зоне СВО.
Президенту продемонстрировали также макет комплекса "Панцирь-С", который применяется для создания ложных позиций средств противовоздушной обороны, применяется вместе с имитатором радиолокационной цели. Разработчики отмечают, что сборно-разборная конструкция упрощает доставку и развертывание комплекса.
В ОНФ рассказали, что такая тактика сейчас применяется в Крыму и приносит результат.
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