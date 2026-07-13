Путин рассказал о работе над системой снабжения Крыма нефтепродуктами

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о ведущейся работе над системой снабжения Крыма нефтепродуктами, до которой противнику будет очень сложно добраться.

"И Крыма это касается. Потому что уже сейчас начинается работа по созданию такой системы снабжения, до которой противнику будет очень сложно добраться", - сказал президент, комментируя снабжение полуострова нефтепродуктами.