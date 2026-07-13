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Путин рассказал о работе над системой снабжения Крыма нефтепродуктами - РИА Новости, 13.07.2026
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16:59 13.07.2026
Путин рассказал о работе над системой снабжения Крыма нефтепродуктами

Путин заявил о работе над защищенной системой снабжения Крыма нефтепродуктами

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВладимир Путин выступает на форуме Общероссийского народного фронта "Всё для победы!"
Владимир Путин выступает на форуме Общероссийского народного фронта Всё для победы! - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Путин выступает на форуме Общероссийского народного фронта "Всё для победы!"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил о ведущейся работе над системой снабжения Крыма нефтепродуктами.
  • По словам президента, до новой системы снабжения противнику будет очень сложно добраться.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о ведущейся работе над системой снабжения Крыма нефтепродуктами, до которой противнику будет очень сложно добраться.
Путин в понедельник в рамках форума Народного фронта "Все для Победы!" ознакомился с выставкой, на которой представлены в том числе новые разработки "Кулибин-клуба" для российских бойцов в зоне СВО. Глава государства заявил, что ситуация с нефтепродуктами в России будет постепенно выправляться.
"И Крыма это касается. Потому что уже сейчас начинается работа по созданию такой системы снабжения, до которой противнику будет очень сложно добраться", - сказал президент, комментируя снабжение полуострова нефтепродуктами.
В детали новой системы снабжения глава государства на выставке вдаваться не стал.
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