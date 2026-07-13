Путин оценил ситуацию с нефтепродуктами в России

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Действия ВСУ создают определенные проблемы с нефтепродуктами в РФ, но ситуация постепенно будет выправляться, заявил президент России Владимир Путин, подчеркнув, что у РФ очень мощная базовая основа энергетики.