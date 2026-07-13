Путин оценил ситуацию с нефтепродуктами в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что действия ВСУ создают определенные проблемы с нефтепродуктами, но ситуация будет выправляться.
- Президент подчеркнул, что у России мощная и надежная базовая основа энергетики.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Действия ВСУ создают определенные проблемы с нефтепродуктами в РФ, но ситуация постепенно будет выправляться, заявил президент России Владимир Путин, подчеркнув, что у РФ очень мощная базовая основа энергетики.
Путин в понедельник в рамках форума Народного фронта "Все для Победы!" ознакомился с выставкой, на которой представлены, в том числе, новые разработки "Кулибин-клуба" для российских бойцов в зоне СВО.
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"Что касается энергетики, то у нас базовая основа энергетики в России очень мощная, надежная. Да, они создают нам, в моменте, что называется, определенные проблемы с нефтепродуктами. Думаю, постепенно ситуация будет выправляться", - сказал президент, комментируя попытки атак киевского режима по энергетическим объектам в России.