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Путин ознакомился с новыми разработками "Кулибин-клуба" для СВО - РИА Новости, 13.07.2026
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Путин ознакомился с новыми разработками "Кулибин-клуба" для СВО

РИА Новости: Путин посетил выставку "Кулибин-клуба" на форуме "Все для Победы!"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов во время осмотра тематической выставки "Всё для победы!" в рамках форума Общероссийского народного фронта
Президент РФ Владимир Путин и руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов во время осмотра тематической выставки Всё для победы! в рамках форума Общероссийского народного фронта - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов во время осмотра тематической выставки "Всё для победы!" в рамках форума Общероссийского народного фронта
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин принял участие в работе форума "Все для Победы!", организованного общероссийским общественным движением "Народный фронт „За Россию“".
  • На выставке в рамках форума представлены новые разработки "Кулибин-клуба" для российских бойцов в зоне СВО, включая перехватчики дронов и автомобиль для установки антидроновых сетей.
  • Выставка также демонстрирует достижения в области мобильной медицины, подготовки операторов БПЛА, работы Кибердружины и гуманитарной миссии Народного фронта в освобожденных городах и поселках.
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках форума Народного фронта "Все для Победы!" ознакомился с выставкой, на которой представлены в том числе новые разработки "Кулибин-клуба" для российских бойцов в зоне СВО, передает корреспондент РИА Новости.
Президент в понедельник принял участие в работе форума "Все для Победы!", который проводит общероссийское общественное движение "Народный фронт "За Россию" на площадке Национального центра "Россия".
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На выставке, которая организована в рамках форума, представлены ключевые направления работы Народного фронта. Отдельный раздел посвящен "Кулибин-клубу" - это совместная инициатива Народного фронта и министерства обороны по поддержке инженеров и изобретателей, создающих инновационные изделия для бойцов.
На выставке, в частности, представлены перехватчики дронов различных классов, а также автомобиль, который оснащен оборудованием для установки антидроновых сетей, способных сделать более безопасным перемещение по прифронтовым дорогам, и сваекрутная машина. Они были разработаны участниками "Кулибин-клуба" совместно с компанией "Камаз".
Один из разделов выставки посвящен мобильной медицине в зоне СВО. Президенту, в частности, рассказали о работе мобильной цифровой стоматологии проекта "Побратимы", которая работает в 30 километрах от линии фронта. Врачи используют 3D-печать зубов прямо в полевых условиях, за семь выездов помощь получили более 1,5 тысячи бойцов. Также на выставке представлен мобильный учебный комплекс по тактической медицине.
Другие разделы выставки посвящены подготовке операторов БПЛА и работе Кибердружины. Народный фронт запустил программу обучения на базе 200 колледжей в более чем 70 регионах при поддержке профильных министерств. На стенде представлены учебные тренажеры, игры для освоения управления дронами, информация о будущем телевизионном шоу "Битва дронов". Активистам Кибердружины за три года работы совместно с Роскомнадзором удалось добиться блокировки более 16 тысяч вредоносных ресурсов, включая каналы, связанные с Центром информационно-психологических операций ВСУ, а также сообщества, пропагандирующие экстремизм и русофобию.
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Часть экспозиции посвящена гуманитарной миссии Народного фронта в освобожденных городах и поселках - Красноармейске, Селидово, Курахово, Горняке и многих других, куда волонтеры Народного фронта привозят питьевую воду, продуктовые и лекарственные наборы, генераторы, тепловые пушки, печки.
Также на выставке продемонстрирована система доставки продуктов и лекарств в реторт-пакетах с помощью беспилотников, на ряде направлений это единственный способ обеспечения бойцов на передовой. Эта система была разработана одним из Народных полков - добровольных объединений людей, помогающих участникам СВО.
Кроме того, президенту рассказали о помощи пострадавшим от наводнения в Дагестане, о детских комнатах, которые Народный фронт открывает в медучреждениях новых регионов, а также о работе открытой в ЛНР "Богадельни во имя Святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского Чудотворца", где заботятся о пожилых людях, оставшихся без попечения родственников.
Также выставка знакомит с результатами работы в сфере реабилитации ветеранов СВО. Это, в частности, онлайн-курс по социальной адаптации, разработанный Народным фронтом совместно с факультетом психологии МГУ, программа наставничества "Равный – равному", которая обучает ветеранов, готовых стать консультантами и поддерживать своих товарищей, а также примеры реабилитации через физическую культуру: инклюзивный парусный спорт, адаптивный дайвинг, занятия футболом для слепых.
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