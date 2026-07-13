Путин рассказал, откуда берутся поручения президента

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Путин заявил, что поручения главы государства возникают в результате живой связи с людьми после прямой линии с гражданами.
- На контроле находится 552 поручения президента.
- Президент подчеркнул важность обратной связи с гражданами для любого уровня власти и для страны.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Поручения президента не болтовня, они берутся после прямой линии с гражданами и являются результатом живой связи с людьми, заявил российский лидер Владимир Путин.
Путин в понедельник приехал в Национальный центр "Россия" на форум Народного фронта "Все для Победы!".
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"Насколько мне известно, сейчас у вас на контроле 552 поручения президента, и это не болтовня какая-то. Ведь откуда берутся эти поручения президента - главы государства - они же берутся после прямой линии с гражданами. Ясно, что к линии готовятся, ясно, что работают целые команды. Но все равно, как бы там ни было, - это живая связь с людьми", - сообщил он.
Глава государства объяснил, что соответствующие поручения возникают "ни с потолка, ни с неба", а от людей, от их проблем, от того, с чем граждане сталкиваются и что пытаются преодолеть в жизни.
Однако президент отметил, что просьбы граждан, облекаемые в поручения главы государства, не так просто исполняются в рамках огромной административной машины - "и это не беда России, это просто проблемы любой государственной структуры на планете Земля".
Путин подчеркнул, что обратная связь с людьми чрезвычайно важна для любого уровня власти и для страны.