Путин рассказал, откуда берутся поручения президента

«

"Насколько мне известно, сейчас у вас на контроле 552 поручения президента, и это не болтовня какая-то. Ведь откуда берутся эти поручения президента - главы государства - они же берутся после прямой линии с гражданами. Ясно, что к линии готовятся, ясно, что работают целые команды. Но все равно, как бы там ни было, - это живая связь с людьми", - сообщил он.