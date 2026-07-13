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Путин предоставил гражданство России протоиерею Владимиру Бойкову - РИА Новости, 13.07.2026
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16:02 13.07.2026
Путин предоставил гражданство России протоиерею Владимиру Бойкову

Путин предоставил гражданство России австралийскому протоиерею Владимиру Бойкову

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин предоставил гражданство России протоиерею Владимиру Бойкову.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предоставил гражданство РФ протоиерею Владимиру Бойкову, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
На интернет-портале уточняется, что Владимир Бойков, родившийся 28 июля 1966 года в Австралии, получил российское гражданство в соответствии с указом президента РФ от 13 июля 2026 года.
Владимир Бойков является благочинным, настоятелем группы приходов Русской православной церкви в Новой Зеландии. Он часто бывает в России и ведет паломнические группы, в том числе ежегодно приезжает в Екатеринбург на фестиваль Царские дни, посвященный памяти последнего российского императора Николая II и членам царской семьи, сообщил РИА Новости его племянник Семен Бойков.
"Он сейчас, в данный момент, на территории России. По-моему, он в Екатеринбурге... Возможно, он еще не знает о своем гражданстве и прочитает об этом в прессе. Так было и со мной в 2023 году", - сказал Бойков.
Сам Семен Бойков, известный как "атаман австралийских казаков", получил российское гражданство указом президента в сентябре 2023 года.
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