Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин предоставил гражданство России протоиерею Владимиру Бойкову.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предоставил гражданство РФ протоиерею Владимиру Бойкову, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Владимир Бойков является благочинным, настоятелем группы приходов Русской православной церкви в Новой Зеландии. Он часто бывает в России и ведет паломнические группы, в том числе ежегодно приезжает в Екатеринбург на фестиваль Царские дни, посвященный памяти последнего российского императора Николая II и членам царской семьи, сообщил РИА Новости его племянник Семен Бойков.
"Он сейчас, в данный момент, на территории России. По-моему, он в Екатеринбурге... Возможно, он еще не знает о своем гражданстве и прочитает об этом в прессе. Так было и со мной в 2023 году", - сказал Бойков.
Сам Семен Бойков, известный как "атаман австралийских казаков", получил российское гражданство указом президента в сентябре 2023 года.