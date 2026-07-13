Путин заявил о важности души ребенка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Владимир Путин заявил о чрезвычайной важности души ребенка и формирования его взглядов.
- Президент Путин выступил с заявлением на форуме Народного фронта "Все для Победы!" в Национальном центре "Россия".
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о чрезвычайной важности души ребенка и формирования его взглядов.
Глава государства в понедельник приехал в Национальный центр "Россия" на форум Народного фронта "Все для Победы!".
"Что же может быть важнее души ребенка? Что же может быть важнее формирования его взглядов на жизнь, на отношение к обществу, к людям?... Ничего", - сказал Путин в ходе форума Народного фронта "Все для Победы!".