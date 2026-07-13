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Путин заявил о важности души ребенка - РИА Новости, 13.07.2026
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15:58 13.07.2026
Путин заявил о важности души ребенка

Путин заявил о важности души ребенка и формирования его взглядов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Владимир Путин заявил о чрезвычайной важности души ребенка и формирования его взглядов.
  • Президент Путин выступил с заявлением на форуме Народного фронта "Все для Победы!" в Национальном центре "Россия".
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о чрезвычайной важности души ребенка и формирования его взглядов.
Глава государства в понедельник приехал в Национальный центр "Россия" на форум Народного фронта "Все для Победы!".
"Что же может быть важнее души ребенка? Что же может быть важнее формирования его взглядов на жизнь, на отношение к обществу, к людям?... Ничего", - сказал Путин в ходе форума Народного фронта "Все для Победы!".
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