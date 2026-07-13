Путин заявил о важности души ребенка

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о чрезвычайной важности души ребенка и формирования его взглядов.

Глава государства в понедельник приехал в Национальный центр "Россия" на форум Народного фронта "Все для Победы!".