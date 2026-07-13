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Россия всегда идет и будет идти только вперед, заявил Путин - РИА Новости, 13.07.2026
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15:56 13.07.2026 (обновлено: 16:09 13.07.2026)
Россия всегда идет и будет идти только вперед, заявил Путин

Путин: Россия всегда идет и будет идти только вперед

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что Россия всегда идет и будет идти только вперед.
  • Президент посетил форум Народного фронта "Все для Победы!" в Национальном центре "Россия".
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия всегда идет и будет идти только вперед, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в понедельник приехал в Национальный центр "Россия" на форум Народного фронта "Все для Победы!". Российский лидер указал на то, что, когда люди воюют на фронте, добиваются удивительных результатов в тылу, часто не жалея себя, им бывает страшно. Однако это нормальная реакция нормального человека.
"Но наша с вами сила в том, что мы всегда именно поэтому преодолеваем все трудности и все страхи безусловно, и это делает нас сильнее. И мы именно поэтому безусловно всегда идем и будем идти только вперед", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
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