Россия всегда идет и будет идти только вперед, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что Россия всегда идет и будет идти только вперед.
- Президент посетил форум Народного фронта "Все для Победы!" в Национальном центре "Россия".
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия всегда идет и будет идти только вперед, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в понедельник приехал в Национальный центр "Россия" на форум Народного фронта "Все для Победы!". Российский лидер указал на то, что, когда люди воюют на фронте, добиваются удивительных результатов в тылу, часто не жалея себя, им бывает страшно. Однако это нормальная реакция нормального человека.
"Но наша с вами сила в том, что мы всегда именно поэтому преодолеваем все трудности и все страхи безусловно, и это делает нас сильнее. И мы именно поэтому безусловно всегда идем и будем идти только вперед", - сказал Путин.
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