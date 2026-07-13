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Путин рассказал, в чем сила россиян - РИА Новости, 13.07.2026
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15:56 13.07.2026 (обновлено: 15:59 13.07.2026)
Путин рассказал, в чем сила россиян

Путин заявил, что сила россиян в том, что они всегда преодолевают все трудности

© Фото : Пресс-служба президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : Пресс-служба президента России
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин приехал в Национальный центр "Россия" на форум Народного фронта "Все для Победы!".
  • Путин заявил, что сила россиян в том, что они всегда преодолевают все трудности и страхи.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Сила россиян в том, что мы всегда преодолеваем все трудности и страхи, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в понедельник приехал в Национальный центр "Россия" на форум Народного фронта "Все для Победы!".
"Наша с вами сила в том, что мы всегда преодолеваем все трудности и все страхи, и это делает нас сильнее. И мы именно поэтому, безусловно, всегда идем и будем идти только вперед", - сказал лидер российского государства во время встречи с активистами Народного фронта.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
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