Путин рассказал, в чем сила россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин приехал в Национальный центр "Россия" на форум Народного фронта "Все для Победы!".
- Путин заявил, что сила россиян в том, что они всегда преодолевают все трудности и страхи.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Сила россиян в том, что мы всегда преодолеваем все трудности и страхи, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в понедельник приехал в Национальный центр "Россия" на форум Народного фронта "Все для Победы!".
"Наша с вами сила в том, что мы всегда преодолеваем все трудности и все страхи, и это делает нас сильнее. И мы именно поэтому, безусловно, всегда идем и будем идти только вперед", - сказал лидер российского государства во время встречи с активистами Народного фронта.
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