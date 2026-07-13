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Путин рассказал, сколько денег россияне направили через ОНФ на цели СВО - РИА Новости, 13.07.2026
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15:55 13.07.2026 (обновлено: 16:00 13.07.2026)
Путин рассказал, сколько денег россияне направили через ОНФ на цели СВО

Путин: россияне через ОНФ направили на цели СВО почти 70 миллиардов рублей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил, что россияне через ОНФ направили на цели СВО почти 70 миллиардов рублей.
  • Путин заявил, что вокруг Народного фронта объединились более 20 миллионов человек.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россияне через ОНФ направили на цели СВО почти 70 миллиардов рублей, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в понедельник приехал в Национальный центр "Россия" на форум Народного фронта "Все для Победы!".
"Вы объединили вокруг себя более 20 миллионов человек, граждан Российской Федерации. И собрали не от государства, а граждане добровольно, доверяя вам, направили на цели СВО почти 70 миллиардов рублей", - заявил российский лидер.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеОбщероссийский народный фронтРоссияВладимир Путин
 
 
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