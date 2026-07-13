Бойцы идут вперед в зоне специальной военной операции, заявил Путин

"Мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы, добиваемся новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса и идем вперед. Ребята наши, бойцы, идут вперед", - сказал Путин на форуме.