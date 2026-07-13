Бойцы идут вперед в зоне специальной военной операции, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что бойцы ВС России идут вперед в зоне специальной военной операции.
- Президент подчеркнул, что страна развивает экономику, укрепляет финансы, совершенствует вооруженные силы и добивается новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Бойцы РФ идут вперед в зоне специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в понедельник приехал в Национальный центр "Россия" на форум Народного фронта "Все для Победы!".
"Мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы, добиваемся новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса и идем вперед. Ребята наши, бойцы, идут вперед", - сказал Путин на форуме.
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