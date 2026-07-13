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Бойцы идут вперед в зоне специальной военной операции, заявил Путин - РИА Новости, 13.07.2026
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Специальная военная операция на Украине
 
15:54 13.07.2026 (обновлено: 15:59 13.07.2026)
Бойцы идут вперед в зоне специальной военной операции, заявил Путин

Путин: российские бойцы идут вперед в зоне специальной военной операции

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что бойцы ВС России идут вперед в зоне специальной военной операции.
  • Президент подчеркнул, что страна развивает экономику, укрепляет финансы, совершенствует вооруженные силы и добивается новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Бойцы РФ идут вперед в зоне специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в понедельник приехал в Национальный центр "Россия" на форум Народного фронта "Все для Победы!".
"Мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы, добиваемся новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса и идем вперед. Ребята наши, бойцы, идут вперед", - сказал Путин на форуме.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир Путин
 
 
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