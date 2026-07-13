Путин вручил премию охранникам атакованного общежития в Старобельске

В ночь атаки в здании общежития находились 86 студентов в возрасте от 16 до 22 лет. В результате атаки 21 студент погиб, ранены и пострадали более 60 человек.

Охранники Васильченко и Тараскин до последнего не покидали территорию обстреливаемого общежития. Под непрекращающимися обстрелами они открыли все ворота, указывали ребятам безопасные пути отхода, помогали выбраться на улицу. Двух девушек с ранеными ногами мужчины вынесли на руках, еще одну девушку извлекли из-под завала. Всего мужчинам удалось спасти около 30 человек. После эвакуации всех студентов охранники разбирали завалы и встречали прибывших сотрудников МЧС. Ушли с территории только тогда, когда МЧС обязали всех покинуть общежитие, и остались ждать новостей за воротами.