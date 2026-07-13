Путин вручил премию охранникам атакованного общежития в Старобельске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин вручил специальную премию "Все для Победы!" охранникам общежития колледжа в Старобельске.
- Премия была вручена Анатолию Васильченко и Виктору Тараскину за их действия во время атаки ВСУ на общежитие, в котором находились 86 студентов.
- Охранники помогали эвакуировать студентов, спасая около 30 человек, и оставались на месте до последнего, разбирая завалы после атаки.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил специальную премию "Все для Победы!" охранникам общежития колледжа в Старобельске, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства в понедельник приехал в Национальный центр "Россия", где проходит форум Народного фронта "Все для Победы!".
В ночь атаки в здании общежития находились 86 студентов в возрасте от 16 до 22 лет. В результате атаки 21 студент погиб, ранены и пострадали более 60 человек.
Охранники Васильченко и Тараскин до последнего не покидали территорию обстреливаемого общежития. Под непрекращающимися обстрелами они открыли все ворота, указывали ребятам безопасные пути отхода, помогали выбраться на улицу. Двух девушек с ранеными ногами мужчины вынесли на руках, еще одну девушку извлекли из-под завала. Всего мужчинам удалось спасти около 30 человек. После эвакуации всех студентов охранники разбирали завалы и встречали прибывших сотрудников МЧС. Ушли с территории только тогда, когда МЧС обязали всех покинуть общежитие, и остались ждать новостей за воротами.