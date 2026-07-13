Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин посетил Национальный центр "Россия" на форуме Народного фронта "Все для Победы!".
- Путин заявил, что, несмотря на борьбу с частью коллективного Запада, Россия развивает экономику, укрепляет финансы и совершенствует Вооруженные силы.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Русофобская часть коллективного Запада борется с РФ, пока Россия развивается, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в понедельник приехал в Национальный центр "Россия" на форум Народного фронта "Все для Победы!".
"Часто задаются вопросом - а как же так получается, что вся русофобская, так называемая, агрессивная часть так называемого коллективного Запада борется с нами - а мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем Вооруженные силы, добиваемся новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса, и идем вперед", - сказал российский лидер.
Россию ждет победа, заявил Путин
Вчера, 15:58