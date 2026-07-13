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Путин: русофобская часть Запада борется с Россией, пока она развивается - РИА Новости, 13.07.2026
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15:52 13.07.2026 (обновлено: 16:01 13.07.2026)
Путин: русофобская часть Запада борется с Россией, пока она развивается

Путин: русофобская часть коллективного Запада борется с РФ, пока она развивается

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин посетил Национальный центр "Россия" на форуме Народного фронта "Все для Победы!".
  • Путин заявил, что, несмотря на борьбу с частью коллективного Запада, Россия развивает экономику, укрепляет финансы и совершенствует Вооруженные силы.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Русофобская часть коллективного Запада борется с РФ, пока Россия развивается, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в понедельник приехал в Национальный центр "Россия" на форум Народного фронта "Все для Победы!".
"Часто задаются вопросом - а как же так получается, что вся русофобская, так называемая, агрессивная часть так называемого коллективного Запада борется с нами - а мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем Вооруженные силы, добиваемся новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса, и идем вперед", - сказал российский лидер.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
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