Путин: русофобская часть Запада борется с Россией, пока она развивается

"Часто задаются вопросом - а как же так получается, что вся русофобская, так называемая, агрессивная часть так называемого коллективного Запада борется с нами - а мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем Вооруженные силы, добиваемся новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса, и идем вперед", - сказал российский лидер.