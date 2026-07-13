Путин рассказал о поручениях на контроле Народного фронта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На контроле Народного фронта находятся 552 поручения президента РФ.
- Владимир Путин посетил форум Народного фронта "Все для Победы!".
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. На контроле Народного фронта находятся 552 поручения президента РФ, заявил российский лидер Владимир Путин.
Путин в понедельник приехал в Национальный центр "Россия" на форум Народного фронта "Все для Победы!".
"Обратная связь с людьми чрезвычайно важна для любого уровня власти и для страны. Вот, насколько мне известно, сейчас у вас на контроле 552 поручения президента. Это не болтовня какая-то", - сказал Путин в ходе форума.