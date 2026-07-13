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Путин: сегодня нет ничего важнее работы с бойцами СВО и членами их семей - РИА Новости, 13.07.2026
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15:51 13.07.2026 (обновлено: 16:02 13.07.2026)

Путин: сегодня нет ничего важнее работы с бойцами СВО и членами их семей

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин посетил форум Народного фронта "Все для Победы!".
  • Путин подчеркнул важность работы Общероссийского народного фронта с бойцами СВО и членами их семей.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Сегодня нет ничего важнее работы с бойцами СВО и членами их семей, которой занимается Общероссийский народный фронт (ОНФ), сообщил президент РФ Владимир Путин.
Путин в понедельник приехал в Национальный центр "Россия" на форум Народного фронта "Все для Победы!"
"Нет такой структуры, как ваша, как Общероссийский народный фронт, вы работаете по всем важнейшим направлениям... При проведении специальной военной операции напрямую работаете и с людьми, и с бойцами, ну что может быть важнее этого?", - сказал он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
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Специальная военная операция на УкраинеОбщероссийский народный фронтВладимир ПутинРоссия
 
 
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