Россия развивает свою экономику, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что Россия развивает свою экономику и добивается новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса.
- Путин подчеркнул, что Вооруженные силы совершенствуются.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия развивает свою экономику, совершенствует Вооруженные силы и добивается новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК), заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в понедельник приехал в Национальный центр "Россия" на форум Народного фронта "Все для Победы!".
"Мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем Вооруженные силы, добиваемся новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса и идем вперед", - сказал российский лидер в ходе выступления.