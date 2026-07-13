Россия развивает свою экономику, заявил Путин

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия развивает свою экономику, совершенствует Вооруженные силы и добивается новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК), заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем Вооруженные силы, добиваемся новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса и идем вперед", - сказал российский лидер в ходе выступления.