Краткий пересказ от РИА ИИ Путин на форуме Народного фронта "Все для победы!" пообещал, что ответы на удары ВСУ по России будут зеркальными и сокрушительными.

По его словам, Россия постоянно совершенствует армию и ОПК, поэтому бойцы в зоне спецоперации продвигаются вперед.

Он также вручил спецпремии россиянам, проявившим гражданский долг, помогая другим людям.

По словам президента, с помощью активистов движения удалось собрать на цели СВО почти 70 миллиардов рублей.

Он подчеркнул, что сейчас нет ничего приоритетнее работы с участниками спецоперации.

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее, заявил президент Владимир Путин со сцены форума Народного фронта "Все для победы!".

« "Наши ответы всегда будут зеркальными, куда бы они ни пытались наносить удары на территории России , мы будем отвечать зеркально, только в несколько раз мощнее. Противник будет это чувствовать. Уже чувствует, надеюсь. И будет чувствовать это в дальнейшем с нарастающим масштабом", — сказал он.

На площадке Национального центра "Россия", где проходит мероприятие, главе государства показали макет зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С"

По его словам, сила россиян в том, что они преодолевают все трудности и страхи. И пока русофобски настроенная часть коллективного Запада борется с Россией, страна развивает экономику, совершенствует Вооруженные силы и добивается новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса. Это, в свою очередь, влияет и на ситуацию "на земле".

"Ребята наши, бойцы, идут вперед", — констатировал Верховный главнокомандующий.

Выступая на форуме движения, он также вручил спецпремии отличившимся россиянам.

Кубки получили:

охранники атакованного ВСУ общежития колледжа в Старобельске Анатолий Васильченко и Виктор Тараскин;

семья участника СВО из Амурской области, собиравшая помощь бойцам, — супруга Юлия Пожярскене и сыновья Илья и Сергей Пожярскас;

19-летний житель Каспийска Шамиль Устарбеков, спасший более 20 человек во время паводков в Дагестане.

Как подчеркнул президент, обратная связь с людьми чрезвычайно важна для любого уровня власти, а сегодня нет ничего приоритетнее работы с участниками спецоперации и их семьями. Этим и занимаются активисты Народного фронта — они смогли объединить более 20 миллионов человек, которые добровольно направили на цели СВО почти 70 миллиардов рублей.

"Вот поэтому нас и ждет, безусловно, победа", — сказал глава государства.