"В несколько раз мощнее". Путин анонсировал сокрушительный ответ ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин на форуме Народного фронта "Все для победы!" пообещал, что ответы на удары ВСУ по России будут зеркальными и сокрушительными.
- По его словам, Россия постоянно совершенствует армию и ОПК, поэтому бойцы в зоне спецоперации продвигаются вперед.
- Он также вручил спецпремии россиянам, проявившим гражданский долг, помогая другим людям.
- По словам президента, с помощью активистов движения удалось собрать на цели СВО почти 70 миллиардов рублей.
- Он подчеркнул, что сейчас нет ничего приоритетнее работы с участниками спецоперации.
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее, заявил президент Владимир Путин со сцены форума Народного фронта "Все для победы!".
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"Наши ответы всегда будут зеркальными, куда бы они ни пытались наносить удары на территории России, мы будем отвечать зеркально, только в несколько раз мощнее. Противник будет это чувствовать. Уже чувствует, надеюсь. И будет чувствовать это в дальнейшем с нарастающим масштабом", — сказал он.
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПутин выступает на форуме Общероссийского народного фронта "Все для победы!"
Путин выступает на форуме Общероссийского народного фронта "Все для победы!"
На площадке Национального центра "Россия", где проходит мероприятие, главе государства показали макет зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С".
По его словам, сила россиян в том, что они преодолевают все трудности и страхи. И пока русофобски настроенная часть коллективного Запада борется с Россией, страна развивает экономику, совершенствует Вооруженные силы и добивается новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса. Это, в свою очередь, влияет и на ситуацию "на земле".
"Ребята наши, бойцы, идут вперед", — констатировал Верховный главнокомандующий.
Выступая на форуме движения, он также вручил спецпремии отличившимся россиянам.
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСемья участника СВО из Амурской области, собиравшая помощь бойцам
Семья участника СВО из Амурской области, собиравшая помощь бойцам
Кубки получили:
- охранники атакованного ВСУ общежития колледжа в Старобельске Анатолий Васильченко и Виктор Тараскин;
- семья участника СВО из Амурской области, собиравшая помощь бойцам, — супруга Юлия Пожярскене и сыновья Илья и Сергей Пожярскас;
- 19-летний житель Каспийска Шамиль Устарбеков, спасший более 20 человек во время паводков в Дагестане.
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПутин и лауреат специальной премии Общероссийского народного фронта "Все для победы!" Шамиль Устарбеков
Путин и лауреат специальной премии Общероссийского народного фронта "Все для победы!" Шамиль Устарбеков
Как подчеркнул президент, обратная связь с людьми чрезвычайно важна для любого уровня власти, а сегодня нет ничего приоритетнее работы с участниками спецоперации и их семьями. Этим и занимаются активисты Народного фронта — они смогли объединить более 20 миллионов человек, которые добровольно направили на цели СВО почти 70 миллиардов рублей.
"Вот поэтому нас и ждет, безусловно, победа", — сказал глава государства.
Форум организован общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию". Как заявил Путин со сцены, его активисты на протяжении 15 лет всегда были на острие решаемых Россией проблем. Сейчас, по словам президента, на их контроле находятся 552 его поручения.