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"Народный фронт" всегда был на острие решаемых проблем, заявил Путин - РИА Новости, 13.07.2026
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15:50 13.07.2026 (обновлено: 15:57 13.07.2026)
"Народный фронт" всегда был на острие решаемых проблем, заявил Путин

Путин: активисты "Народного фронта" всегда были на острие решаемых РФ проблем

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что активисты Народного фронта на протяжении 15 лет всегда были на острие решаемых Россией проблем.
  • Путин посетил форум Народного фронта "Все для Победы!" в Национальном центре "Россия".
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Активисты Народного фронта на протяжении 15 лет всегда были на острие решаемых Россией проблем, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в понедельник приехал в Национальный центр "Россия" на форум Народного фронта "Все для Победы!".
«
"Все эти 15 лет вы всегда на острие решаемых страной проблем. И вам удается найти те точки, на которые нужно сосредоточить внимание для того, чтобы оказать помощь конкретным людям. А это значит, в конечном итоге, всей стране, всему российскому государству", - сказал Путин в ходе форума Народного фронта "Все для Победы!".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
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