"Народный фронт" всегда был на острие решаемых проблем, заявил Путин

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"Все эти 15 лет вы всегда на острие решаемых страной проблем. И вам удается найти те точки, на которые нужно сосредоточить внимание для того, чтобы оказать помощь конкретным людям. А это значит, в конечном итоге, всей стране, всему российскому государству", - сказал Путин в ходе форума Народного фронта "Все для Победы!".