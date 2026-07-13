"Народный фронт" всегда был на острие решаемых проблем, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что активисты Народного фронта на протяжении 15 лет всегда были на острие решаемых Россией проблем.
- Путин посетил форум Народного фронта "Все для Победы!" в Национальном центре "Россия".
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Активисты Народного фронта на протяжении 15 лет всегда были на острие решаемых Россией проблем, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в понедельник приехал в Национальный центр "Россия" на форум Народного фронта "Все для Победы!".
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"Все эти 15 лет вы всегда на острие решаемых страной проблем. И вам удается найти те точки, на которые нужно сосредоточить внимание для того, чтобы оказать помощь конкретным людям. А это значит, в конечном итоге, всей стране, всему российскому государству", - сказал Путин в ходе форума Народного фронта "Все для Победы!".