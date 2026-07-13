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Путин подчеркнул важность обратной связи с народом - РИА Новости, 13.07.2026
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15:49 13.07.2026 (обновлено: 15:53 13.07.2026)
Путин подчеркнул важность обратной связи с народом

Путин: обратная связь с людьми чрезвычайно важная для любого уровня власти

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что обратная связь с людьми чрезвычайно важна для любого уровня власти.
  • Путин посетил форум Народного фронта «Все для Победы!» в Национальном центре «Россия».
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Обратная связь с людьми чрезвычайно важна для любого уровня власти, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в понедельник приехал в Национальный центр "Россия" на форум Народного фронта "Все для Победы!".
"Обратная связь с людьми чрезвычайно важна для любого уровня власти и для страны", - сказал российский лидер.
Президент РФ Владимир Путин и руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов во время осмотра тематической выставки Всё для победы! в рамках форума Общероссийского народного фронта. 13 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Путин приехал в национальный центр "Россия"
Вчера, 15:47
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
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