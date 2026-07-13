Путин подчеркнул важность обратной связи с народом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что обратная связь с людьми чрезвычайно важна для любого уровня власти.
- Путин посетил форум Народного фронта «Все для Победы!» в Национальном центре «Россия».
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Обратная связь с людьми чрезвычайно важна для любого уровня власти, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в понедельник приехал в Национальный центр "Россия" на форум Народного фронта "Все для Победы!".
"Обратная связь с людьми чрезвычайно важна для любого уровня власти и для страны", - сказал российский лидер.
Путин приехал в национальный центр "Россия"
Вчера, 15:47