Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин приехал в Национальный центр "Россия", где проходит форум Народного фронта "Все для Победы!".
- Глава государства встретится с руководством и активистами Народного фронта, осмотрит выставку и вручит премии Общероссийского народного фронта.
- В прошлом году Путин уже принимал участие в работе форума, где выступил с речью и вручил премии за оказание помощи участникам СВО и их семьям.
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приехал в Национальный центр "Россия", где проходит форум Народного фронта "Все для Победы!", передает в понедельник корреспондент РИА Новости.
Как сообщил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент в понедельник встретится с руководством и активистами Народного фронта, осмотрит выставку "Все для победы!", а также на отдельной церемонии вручит премии Общероссийского народного фронта.
Глава государства в минувшем году также принимал участие в работе форума "Все для Победы!", который проводит общероссийское общественное движение "Народный фронт "За Россию".
Тогда Путин выступил на форуме и вручил лауреатам премии за оказание помощи участникам СВО, их семьям и мирным жителям новых и приграничных регионов России. Также президент осмотрел выставку, где были представлены новейшие разработки по обеспечению оперативной эвакуации раненых с поля боя и достижения "Кулибин-клуба", который объединяет производителей дронов, средств электронной борьбы и разведки, других инновационных изделий для бойцов.