Путин приехал в национальный центр "Россия"

Глава государства в минувшем году также принимал участие в работе форума "Все для Победы!", который проводит общероссийское общественное движение "Народный фронт "За Россию".

Тогда Путин выступил на форуме и вручил лауреатам премии за оказание помощи участникам СВО, их семьям и мирным жителям новых и приграничных регионов России. Также президент осмотрел выставку, где были представлены новейшие разработки по обеспечению оперативной эвакуации раненых с поля боя и достижения "Кулибин-клуба", который объединяет производителей дронов, средств электронной борьбы и разведки, других инновационных изделий для бойцов.