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Путин приехал в национальный центр "Россия" - РИА Новости, 13.07.2026
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15:47 13.07.2026 (обновлено: 16:07 13.07.2026)
Путин приехал в национальный центр "Россия"

Путин приехал в национальный центр "Россия" на форум "Все для победы!"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов во время осмотра тематической выставки "Всё для победы!" в рамках форума Общероссийского народного фронта. 13 июля 2026
Президент РФ Владимир Путин и руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов во время осмотра тематической выставки Всё для победы! в рамках форума Общероссийского народного фронта. 13 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов во время осмотра тематической выставки "Всё для победы!" в рамках форума Общероссийского народного фронта. 13 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин приехал в Национальный центр "Россия", где проходит форум Народного фронта "Все для Победы!".
  • Глава государства встретится с руководством и активистами Народного фронта, осмотрит выставку и вручит премии Общероссийского народного фронта.
  • В прошлом году Путин уже принимал участие в работе форума, где выступил с речью и вручил премии за оказание помощи участникам СВО и их семьям.
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приехал в Национальный центр "Россия", где проходит форум Народного фронта "Все для Победы!", передает в понедельник корреспондент РИА Новости.
Как сообщил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент в понедельник встретится с руководством и активистами Народного фронта, осмотрит выставку "Все для победы!", а также на отдельной церемонии вручит премии Общероссийского народного фронта.
Глава государства в минувшем году также принимал участие в работе форума "Все для Победы!", который проводит общероссийское общественное движение "Народный фронт "За Россию".
Тогда Путин выступил на форуме и вручил лауреатам премии за оказание помощи участникам СВО, их семьям и мирным жителям новых и приграничных регионов России. Также президент осмотрел выставку, где были представлены новейшие разработки по обеспечению оперативной эвакуации раненых с поля боя и достижения "Кулибин-клуба", который объединяет производителей дронов, средств электронной борьбы и разведки, других инновационных изделий для бойцов.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
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