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Путин разрешил структурам "Роснефти" определять объем раскрытой информации - РИА Новости, 13.07.2026
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14:51 13.07.2026
Путин разрешил структурам "Роснефти" определять объем раскрытой информации

Путин разрешил активам "Роснефти" самим определять объем раскрываемой информации

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтенд компании "Роснефть"
Стенд компании Роснефть - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Стенд компании "Роснефть". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин своим указом разрешил некоторым структурам "Роснефти" самостоятельно определять объем раскрываемой информации.
  • Изменения вносятся в указ президента РФ от 27 ноября 2023 года №903 "О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами".
  • Самостоятельно определять, какую информацию раскрывать, также разрешено топливным операторам аэропортов Екатеринбурга, Краснодара и Санкт-Петербурга.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом разрешил еще некоторым структурам "Роснефти", а также топливным операторам аэропортов Екатеринбурга, Краснодара и Санкт-Петербурга самостоятельно определять объем раскрываемой информации, следует из документа.
Изменения вносятся в указ президента РФ от 27 ноября 2023 года №903 "О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами". Изначально в перечень вошли 46 компаний, включая "Роснефть" и ряд ее дочерних предприятий. Затем он неоднократно расширялся.
В списке значатся такие структуры "Роснефти", как "Нефтегазтехнология-Энергия", "РН-Аэро", "РН-Краснодарскнефтегаз", "РН-Морской терминал Находка", "РН-Морской терминал Туапсе", "РН-Пурнефтегаз", "РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод", "РН-Юганскнефтегаз", "Удмуртэнергонефть".
Кроме того, самим определять, какую информацию раскрывать, разрешено Топливозаправочной компании "Кольцово" (Екатеринбург), "Базовому авиатопливному оператору" (Краснодар), и "Топливозаправочному комплексу Пулково" (Санкт-Петербург).
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