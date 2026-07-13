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Путин присвоил Драгунову звание заслуженного деятеля искусств - РИА Новости, 13.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:48 13.07.2026
Путин присвоил Драгунову звание заслуженного деятеля искусств

Путин присвоил режиссеру Драгунову звание заслуженного деятеля искусств России

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВладимир Драгунов
Владимир Драгунов - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Владимир Драгунов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин присвоил режиссеру Малого театра Владимиру Драгунову звание заслуженного деятеля искусств РФ.
  • Звание присвоено за заслуги в области культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил режиссеру Малого театра Владимиру Драгунову звание заслуженного деятеля искусств РФ, соответствующий указ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.
«

"За заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" Драгунову Владимиру Николаевичу - режиссеру-постановщику федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный академический Малый театр России", город Москва", - говорится в тексте документа.

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КультураРоссияВладимир ПутинМалый театрМоскваВладимир Драгунов
 
 
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