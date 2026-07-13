Путин присвоил Драгунову звание заслуженного деятеля искусств

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин присвоил режиссеру Малого театра Владимиру Драгунову звание заслуженного деятеля искусств РФ.
- Звание присвоено за заслуги в области культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил режиссеру Малого театра Владимиру Драгунову звание заслуженного деятеля искусств РФ, соответствующий указ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.
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"За заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" Драгунову Владимиру Николаевичу - режиссеру-постановщику федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный академический Малый театр России", город Москва", - говорится в тексте документа.
Государственный академический Малый театр
26 октября 2024, 01:20