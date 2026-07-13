Путин дал российское гражданство епископу Спиридону и протоиерею Бойкову

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ 12 иностранных граждан и их детей.

Среди получивших гражданство РФ — епископ Чикагский и Средне-Американский Спиридон и протоиерей в Новой Зеландии Владимир Бойков.

Российское гражданство также получил военный журналист Ияд Альхуссейн из Сирии вместе со своими детьми.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал гражданство России епископу Чикагскому и Средне-Американскому Спиридону и протоиерею в Новой Зеландии Владимиру Бойкову.

Глава государства подписал указ о приеме в гражданство РФ , согласно которому российское гражданство получили 12 иностранных граждан, а также их дети.

"Принять в гражданство РФ следующих лиц:... Гусаков Спиридон, родившийся 25 мая 1959 года в Краснодарском крае", - говорится в документе

Также в гражданство РФ принят родившийся в 1966 году в Австралии Владимир Бойков, который является протоиереем в Новой Зеландии.

Кроме того, российское гражданство указом главы государства получил родившийся в 1979 году в Сирии военный журналист Ияд Альхуссейн вместе со своими детьми Зейном Алабидином и Мирой.

Также в гражданство РФ приняты родившийся в Испании в 1994 году Эдуардо Веас Иниеста, родившаяся в Сирии в 1996 году Лин Дауд, уроженец Казахстана Валентин Лосев, родившийся в 1962 году, и Анжелика Карчевская 1969 года рождения.