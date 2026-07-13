Путин дал российское гражданство епископу Спиридону и протоиерею Бойкову

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ 12 иностранных граждан и их детей.
- Среди получивших гражданство РФ — епископ Чикагский и Средне-Американский Спиридон и протоиерей в Новой Зеландии Владимир Бойков.
- Российское гражданство также получил военный журналист Ияд Альхуссейн из Сирии вместе со своими детьми.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал гражданство России епископу Чикагскому и Средне-Американскому Спиридону и протоиерею в Новой Зеландии Владимиру Бойкову.
Глава государства подписал указ о приеме в гражданство РФ, согласно которому российское гражданство получили 12 иностранных граждан, а также их дети.
"Принять в гражданство РФ следующих лиц:... Гусаков Спиридон, родившийся 25 мая 1959 года в Краснодарском крае", - говорится в документе.
Также в гражданство РФ принят родившийся в 1966 году в Австралии Владимир Бойков, который является протоиереем в Новой Зеландии.
Кроме того, российское гражданство указом главы государства получил родившийся в 1979 году в Сирии военный журналист Ияд Альхуссейн вместе со своими детьми Зейном Алабидином и Мирой.
Также в гражданство РФ приняты родившийся в Испании в 1994 году Эдуардо Веас Иниеста, родившаяся в Сирии в 1996 году Лин Дауд, уроженец Казахстана Валентин Лосев, родившийся в 1962 году, и Анжелика Карчевская 1969 года рождения.
Помимо этого, в документе указаны уроженцы Франции Ален Жорж Андре Дюфло и Патрик Эрвен Хоффман, Карин Мартина Штэммлер-Герузель, родившаяся в Германии, а также уроженец Узбекистана Виктор Гайдуч и его дочь София Гайдуч, которая родилась в Новой Зеландии.