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Путин поздравил балерину Вишневу с юбилеем - РИА Новости, 13.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:40 13.07.2026
Путин поздравил балерину Вишневу с юбилеем

Путин поздравил балерину Вишневу с 50-летием

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкДиана Вишнева
Диана Вишнева - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Диана Вишнева . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поздравил с юбилеем балерину Диану Вишневу.
  • Он отметил ее выдающиеся профессиональные успехи и вклад в сохранение и развитие традиций русского балета.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем российскую балерину Диану Вишневу, назвав ее яркой представительницей отечественной школы классической хореографии, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Российская балерина, прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева отмечает в понедельник свое 50-летие.
"Примите поздравления с юбилейным днем рождения. Яркая представительница отечественной школы классической хореографии, Вы достигли выдающихся профессиональных успехов. Ваши блистательные выступления на самых знаменитых сценах мира, плодотворная наставническая, просветительская, благотворительная деятельность, искренняя забота о сбережении и развитии великих традиций русского балета достойны глубокого признания", - говорится в поздравлении.
Президент пожелал балерине доброго здоровья и новых интересных проектов.
Творчество Вишневой было отмечено многими наградами и премиями. В 2007 году ей было присвоено звание народной артистки РФ. Балерина является лауреатом Государственной премии РФ в области литературы и искусства 2000 года.
Балерины - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
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