Путин поздравил балерину Вишневу с юбилеем

"Примите поздравления с юбилейным днем рождения. Яркая представительница отечественной школы классической хореографии, Вы достигли выдающихся профессиональных успехов. Ваши блистательные выступления на самых знаменитых сценах мира, плодотворная наставническая, просветительская, благотворительная деятельность, искренняя забота о сбережении и развитии великих традиций русского балета достойны глубокого признания", - говорится в поздравлении.

Творчество Вишневой было отмечено многими наградами и премиями. В 2007 году ей было присвоено звание народной артистки РФ. Балерина является лауреатом Государственной премии РФ в области литературы и искусства 2000 года.