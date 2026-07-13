Путин дал российское гражданство экс-дизайнеру BMW M

Автомобильный дизайнер начал трудовой путь в компании Zagato, которая разрабатывала дизайны для таких марок, как Ferrari, Aston Martin, Alfa Romeo и других.

С 2000 по 2013 год Леклерк работал в BMW, где отвечал за облик кроссоверов BMW X5 и X6, а также был шеф-дизайнером спортивного суббренда BMW M. После этого дизайнер продолжил карьеру в китайском автоконцерне Great Wall Motors и корейской компании KIA.