Путин дал российское гражданство экс-дизайнеру BMW M

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пьер Леклерк стал российским гражданином.
- Пьер Леклерк, родившийся 29 июля 1972 года в Бельгии, получил российское гражданство в соответствии с указом президента России от 13 июля 2026 года.
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Бывший шеф-дизайнер BMW M Пьер Леклерк стал российским гражданином, следует из президентского указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе Пьер Леклерк, родившийся 29 июля 1972 года в Бельгии, значится среди 12 иностранцев, принятых сегодня в российское гражданство.
Автомобильный дизайнер начал трудовой путь в компании Zagato, которая разрабатывала дизайны для таких марок, как Ferrari, Aston Martin, Alfa Romeo и других.
С 2000 по 2013 год Леклерк работал в BMW, где отвечал за облик кроссоверов BMW X5 и X6, а также был шеф-дизайнером спортивного суббренда BMW M. После этого дизайнер продолжил карьеру в китайском автоконцерне Great Wall Motors и корейской компании KIA.