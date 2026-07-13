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Путин дал российское гражданство экс-дизайнеру BMW M - РИА Новости, 13.07.2026
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13:25 13.07.2026 (обновлено: 16:07 13.07.2026)
Путин дал российское гражданство экс-дизайнеру BMW M

Путин дал гражданство экс-дизайнеру BMW M Пьеру Леклерку

CC BY-SA 4.0 / Y.Leclercq / Pierre Leclercq (cropped)Пьер Леклерк
Пьер Леклерк - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
CC BY-SA 4.0 / Y.Leclercq / Pierre Leclercq (cropped)
Пьер Леклерк. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пьер Леклерк стал российским гражданином.
  • Пьер Леклерк, родившийся 29 июля 1972 года в Бельгии, получил российское гражданство в соответствии с указом президента России от 13 июля 2026 года.
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Бывший шеф-дизайнер BMW M Пьер Леклерк стал российским гражданином, следует из президентского указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе Пьер Леклерк, родившийся 29 июля 1972 года в Бельгии, значится среди 12 иностранцев, принятых сегодня в российское гражданство.
Автомобильный дизайнер начал трудовой путь в компании Zagato, которая разрабатывала дизайны для таких марок, как Ferrari, Aston Martin, Alfa Romeo и других.
С 2000 по 2013 год Леклерк работал в BMW, где отвечал за облик кроссоверов BMW X5 и X6, а также был шеф-дизайнером спортивного суббренда BMW M. После этого дизайнер продолжил карьеру в китайском автоконцерне Great Wall Motors и корейской компании KIA.
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