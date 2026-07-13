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Путин встретится с руководством Народного фронта - РИА Новости, 13.07.2026
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12:42 13.07.2026
Путин встретится с руководством Народного фронта

Путин в понедельник встретится с руководством и активистами Народного фронта

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин 13 июля встретится с руководством и активистами Народного фронта.
  • Путин посетит выставку "Все для победы!" и вручит премии Общероссийского народного фронта.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с руководством и активистами Народного фронта, посетит выставку "Все для победы!", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В понедельник, 13 июля, президент в Кремле, помимо рабочих встреч рутинного характера президент сегодня... встретится с руководством, с активистами Народного фронта, посмотрит их выставку "Все для победы!", по разным направлениям ему дадут пояснения", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что помимо этого Путин сегодня вручит премии Общероссийского народного фронта, это будет отдельная церемония.
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