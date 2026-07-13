Путин наградил военкора Полянского медалью "За храбрость" II степени

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин наградил военкора телеканала RT Ивана Полянского медалью «За храбрость» II степени.
- Военкор награжден за храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил военкора телеканала RT Ивана Полянского медалью "За храбрость" II степени, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга, наградить медалью "За храбрость" II степени Полянского Ивана Сергеевича - корреспондента автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости", город Москва", - говорится в документе.