Путин отметил вклад форума "Форсаж" в консолидацию кадрового потенциала

"Приветствую вас на XVI Форуме сообществ молодых специалистов "Форсаж", который в этом году проходит под девизом "Культура производства: будущее в настоящем". Отрадно отметить, что ваш форум с каждым годом укрепляет свой авторитет, служит востребованной площадкой для делового и дружеского общения молодых талантливых профессионалов, представителей органов власти, научного и экспертного сообществ, крупных компаний из разных регионов страны. И, конечно, он вносит значимый вклад в консолидацию высококвалифицированного кадрового потенциала", - говорится в приветствии президента.