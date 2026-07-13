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Путин отметил вклад форума "Форсаж" в консолидацию кадрового потенциала - РИА Новости, 13.07.2026
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09:33 13.07.2026
Путин отметил вклад форума "Форсаж" в консолидацию кадрового потенциала

Путин: "Форсаж" вносит вносит значимый вклад в развитие кадрового потенциала

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XVI Форума сообществ молодых специалистов «Форсаж».
  • Путин отметил, что форум вносит значимый вклад в консолидацию высококвалифицированного кадрового потенциала РФ.
  • Президент пожелал участникам форума осуществления намеченных планов и всего самого доброго.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Форума сообществ молодых специалистов "Форсаж", отметив, что форум вносит значимый вклад в консолидацию высококвалифицированного кадрового потенциала РФ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Приветствую вас на XVI Форуме сообществ молодых специалистов "Форсаж", который в этом году проходит под девизом "Культура производства: будущее в настоящем". Отрадно отметить, что ваш форум с каждым годом укрепляет свой авторитет, служит востребованной площадкой для делового и дружеского общения молодых талантливых профессионалов, представителей органов власти, научного и экспертного сообществ, крупных компаний из разных регионов страны. И, конечно, он вносит значимый вклад в консолидацию высококвалифицированного кадрового потенциала", - говорится в приветствии президента.
Президент отметил, что всех участников форума объединяют смелость идей и замыслов, желание добиваться успеха, трудиться на благо Отечества, устремленность в будущее, добавив, что России нужны хорошо образованные, энергичные люди, умеющие работать в команде и принимать нестандартные решения.
"Убежден, что форум пройдет в творческом, конструктивном ключе, предоставит вам прекрасную возможность для повышения компетенции, реализации перспективных проектов и инициатив", - говорится в телеграмме.
Путин пожелал участникам форума осуществления намеченных планов и всего самого доброго.
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