Российские военные продвинулись на подступах к Славянску

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России улучшили положение в районе Святогорска, заявил Пушилин.
- Они также продолжают занимать новые позиции в Красном Лимане.
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Российские войска улучшили положение в районе Святогорска, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Противник пытался контратаковать в районе Пришиба, но наши подразделения удержали ситуацию, она остается достаточно ровной", — заявил он ИС "Вести".
Святогорск находится в 18 километрах к северу от Славянска. Между ними расположена трасса М03, контроль над которой позволит лишить снабжения боевиков ВСУ в последней крупной агломерации в Донбассе.
Также российские бойцы продолжают занимать новые позиции в Красном Лимане: идут городские бои, однако некоторые участки уже зачищают от мелких групп противника, отметил Пушилин.
"Штурмовые отряды ведут наступление в направлении Голубых озер", — добавил он.
В Красном Лимане находится важный транзитный железнодорожный узел, и его освобождение поможет развить наступление на Славянск и Краматорск.
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