Российские военные продвинулись на подступах к Славянску

Также российские бойцы продолжают занимать новые позиции в Красном Лимане: идут городские бои, однако некоторые участки уже зачищают от мелких групп противника, отметил Пушилин.

"Штурмовые отряды ведут наступление в направлении Голубых озер", — добавил он.

В Красном Лимане находится важный транзитный железнодорожный узел, и его освобождение поможет развить наступление на Славянск и Краматорск.