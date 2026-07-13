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Российские военные продвинулись на подступах к Славянску - РИА Новости, 13.07.2026
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12:11 13.07.2026 (обновлено: 13:49 13.07.2026)
Российские военные продвинулись на подступах к Славянску

Пушилин заявил, что ВС РФ улучшили позиции в районе Святогорска

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России улучшили положение в районе Святогорска, заявил Пушилин.
  • Они также продолжают занимать новые позиции в Красном Лимане.
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Российские войска улучшили положение в районе Святогорска, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Противник пытался контратаковать в районе Пришиба, но наши подразделения удержали ситуацию, она остается достаточно ровной", — заявил он ИС "Вести".
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Святогорск находится в 18 километрах к северу от Славянска. Между ними расположена трасса М03, контроль над которой позволит лишить снабжения боевиков ВСУ в последней крупной агломерации в Донбассе.
Также российские бойцы продолжают занимать новые позиции в Красном Лимане: идут городские бои, однако некоторые участки уже зачищают от мелких групп противника, отметил Пушилин.
"Штурмовые отряды ведут наступление в направлении Голубых озер", — добавил он.
В Красном Лимане находится важный транзитный железнодорожный узел, и его освобождение поможет развить наступление на Славянск и Краматорск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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