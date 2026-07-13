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Пушилин рассказал об эвакуации мирных жителей из Константиновки - РИА Новости, 13.07.2026
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11:37 13.07.2026
Пушилин рассказал об эвакуации мирных жителей из Константиновки

Пушилин: мирных жителей из Константиновки в ДНР эвакуируют в непростых условиях

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Денис Пушилин . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эвакуация мирных жителей из Константиновки Донецкой Народной Республики идет в непростых условиях.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Эвакуация мирных жителей из освобожденной в начале июля Константиновки Донецкой Народной Республики идет в непростых условиях, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Первые беженцы из Константиновки были эвакуированы в пункты временного размещения в начале июля.
"Концентрируем внимание наших подразделений на том, чтобы все-таки эвакуация гражданского населения не останавливалась, и эта работа продолжается в таких непростых условиях", - сказал Пушилин ИС "Вести".
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории Донбасса.
Константиновка - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
"Колокола звонили сами". Через что прошли беженцы из Константиновки
12 июля, 08:00
 
КонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис Пушилин
 
 
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