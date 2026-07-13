Пушилин рассказал об эвакуации мирных жителей из Константиновки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эвакуация мирных жителей из Константиновки Донецкой Народной Республики идет в непростых условиях.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Эвакуация мирных жителей из освобожденной в начале июля Константиновки Донецкой Народной Республики идет в непростых условиях, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Первые беженцы из Константиновки были эвакуированы в пункты временного размещения в начале июля.
"Концентрируем внимание наших подразделений на том, чтобы все-таки эвакуация гражданского населения не останавливалась, и эта работа продолжается в таких непростых условиях", - сказал Пушилин ИС "Вести".
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории Донбасса.