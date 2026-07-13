Рейтинг@Mail.ru
Грета Тунберг и другие активисты провели протест у офиса Rheinmetall - РИА Новости, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:00 13.07.2026 (обновлено: 16:06 13.07.2026)
Грета Тунберг и другие активисты провели протест у офиса Rheinmetall

Грета Тунберг приклеила себя к асфальту у офиса Rheinmetall в Берлине

© @peacefullyagainstgenocideАкция протеста у офиса оборонного концерна Rheinmetall в центре Берлина
Акция протеста у офиса оборонного концерна Rheinmetall в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© @peacefullyagainstgenocide
Акция протеста у офиса оборонного концерна Rheinmetall в центре Берлина
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экоактивистка Грета Тунберг и другие демонстранты провели акцию протеста у офиса концерна Rheinmetall в центре Берлина.
  • Участники акции приклеились к асфальту, протестуя против оружейных контрактов компании и применения немецкого оружия в секторе Газа.
  • По данным полиции Берлина, около 40 человек участвовали в акции, и правоохранители постепенно отклеивали их.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Экоактивистка Грета Тунберг и другие демонстранты провели акцию протеста с приклеиванием себя к асфальту у офиса оборонного концерна Rheinmetall в центре Берлина против оружейных контрактов компании и применения немецкого оружия в секторе Газа, сообщила Тунберг и полиция Берлина.
"Сегодня мы протестуем у здания Rheinmetall, которая планирует построить в Берлине оружейный завод по производству боеприпасов для их последующей отправки в Израиль, что вооружает его для оккупации, апартеида и геноцида в Палестине и Ливане", - заявила Тунберг на видео, размещенном в своем аккаунте в Instagram* (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Захарова сравнила Каллас с Гретой Тунберг
20 мая, 08:45
"Наш долг - оказывать сопротивление и положить конец нашему соучастию в геноциде и массовых убийствах. Именно этим мы сегодня здесь и занимаемся", - заключила она.
По данным полиции Берлина, около 40 человек утром в понедельник собрались в центре города и приклеили себя к земле.
"На месте находятся примерно 70 сотрудников", - сообщила столичная полиция в соцсети X.
Правоохранители постепенно отклеивают демонстрантов и освобождают проход от людей.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Грета Тунберг депортирована из Израиля. 6 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Израиль депортировал Грету Тунберг и других активистов "Флотилии стойкости"
6 октября 2025, 15:14
 
В миреБерлин (город)Грета Тунберг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала