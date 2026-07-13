Грета Тунберг и другие активисты провели протест у офиса Rheinmetall

Краткий пересказ от РИА ИИ Экоактивистка Грета Тунберг и другие демонстранты провели акцию протеста у офиса концерна Rheinmetall в центре Берлина.

Участники акции приклеились к асфальту, протестуя против оружейных контрактов компании и применения немецкого оружия в секторе Газа.

По данным полиции Берлина, около 40 человек участвовали в акции, и правоохранители постепенно отклеивали их.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Экоактивистка Грета Тунберг и другие демонстранты провели акцию протеста с приклеиванием себя к асфальту у офиса оборонного концерна Rheinmetall в центре Берлина против оружейных контрактов компании и применения немецкого оружия в секторе Газа, сообщила Тунберг и полиция Берлина.

"Сегодня мы протестуем у здания Rheinmetall, которая планирует построить в Берлине оружейный завод по производству боеприпасов для их последующей отправки в Израиль , что вооружает его для оккупации, апартеида и геноцида в Палестине и Ливане", - заявила Тунберг на видео, размещенном в своем аккаунте в Instagram* (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

"Наш долг - оказывать сопротивление и положить конец нашему соучастию в геноциде и массовых убийствах. Именно этим мы сегодня здесь и занимаемся", - заключила она.

По данным полиции Берлина, около 40 человек утром в понедельник собрались в центре города и приклеили себя к земле.

"На месте находятся примерно 70 сотрудников", - сообщила столичная полиция в соцсети X.

Правоохранители постепенно отклеивают демонстрантов и освобождают проход от людей.