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Малый и средний бизнес Забайкалья поддержали на 28 миллионов рублей - РИА Новости, 13.07.2026
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Твой бизнес
 
11:51 13.07.2026
Малый и средний бизнес Забайкалья поддержали на 28 миллионов рублей

Субъекты малого и среднего бизнеса Забайкалья поддержали на 28 миллионов рублей

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкЗабайкалье
Забайкалье - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Пять проектов субъектов малого и среднего предпринимательства в Забайкальском крае получили поддержку на 28 миллионов рублей за неделю, сообщает пресс-служба правительства региона.
Эти данные губернатору региона Александру Осипову представил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Павел Волков на оперативном совещании в понедельник.
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"За неделю пять проектов поддержаны на 28 миллионов рублей. Среди поддержанных проектов — возведение вышек сотовой связи, строительство и производство изделий из бетона", — приводит пресс-служба слова Волкова.
Всего в Забайкалье с начала года субъектам малого и среднего предпринимательства выделили 903,2 миллиона рублей, из которых льготных займов — на 271,4 миллиона рублей, поручительств — на 631,8 миллиона рублей.
Волков также отметил, что в регионе наблюдается прирост малого и среднего бизнеса, приоритетные направления поддержки: производство, туризм, логистика, сервис и сельское хозяйство.
Помощь малому и среднему предпринимательству оказывается в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
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