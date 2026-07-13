Малый и средний бизнес Забайкалья поддержали на 28 миллионов рублей

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Пять проектов субъектов малого и среднего предпринимательства в Забайкальском крае получили поддержку на 28 миллионов рублей за неделю, сообщает пресс-служба правительства региона.

Эти данные губернатору региона Александру Осипову представил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Павел Волков на оперативном совещании в понедельник.

"За неделю пять проектов поддержаны на 28 миллионов рублей. Среди поддержанных проектов — возведение вышек сотовой связи, строительство и производство изделий из бетона", — приводит пресс-служба слова Волкова.

Всего в Забайкалье с начала года субъектам малого и среднего предпринимательства выделили 903,2 миллиона рублей, из которых льготных займов — на 271,4 миллиона рублей, поручительств — на 631,8 миллиона рублей.

Волков также отметил, что в регионе наблюдается прирост малого и среднего бизнеса, приоритетные направления поддержки: производство, туризм, логистика, сервис и сельское хозяйство.