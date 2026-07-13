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После обрушения пирса в Приморье госпитализировали троих детей - РИА Новости, 13.07.2026
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10:11 13.07.2026 (обновлено: 12:08 13.07.2026)
После обрушения пирса в Приморье госпитализировали троих детей

После обрушения пирса в Приморье госпитализировали троих детей от 14 до 16 лет

© РИА Новости / Прокуратура РФ | Перейти в медиабанкПирс, обрушившийся в бухте Муравьиная в городе Артем Приморского края. 13 июля 2026
Пирс, обрушившийся в бухте Муравьиная в городе Артем Приморского края. 13 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Прокуратура РФ
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Пирс, обрушившийся в бухте Муравьиная в городе Артем Приморского края. 13 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Артеме в Приморье произошло обрушение пирса в бухте Муравьиная.
  • Трое пострадавших подростков в возрасте 14, 15 и 16 лет госпитализированы, двое из них получили травмы легкой степени тяжести, один — средней.
ВЛАДИВОСТОК, 13 июл – РИА Новости. Трое пострадавших в возрасте от 14 до 16 лет госпитализированы после обрушения пирса в городе Артеме в Приморье, сообщил в понедельник региональный минздрав.
Ранее в понедельник прокуратура Приморья сообщила об обрушении пирса в бухте Муравьиная в городе Артем. Следователи СК возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
"Трое пострадавших при обрушении пешеходного моста в бухте Муравьиная - 16, 15 и 14 лет - госпитализированы в Артемовскую городскую больницу. По предварительным данным, среди них двое легкой степени тяжести, один – средней", - говорится в сообщении минздрава региона в Telegram-канале.
Всем пострадавшим оказывают медпомощь в полном объеме.
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