После обрушения пирса в Приморье госпитализировали троих детей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Артеме в Приморье произошло обрушение пирса в бухте Муравьиная.
- Трое пострадавших подростков в возрасте 14, 15 и 16 лет госпитализированы, двое из них получили травмы легкой степени тяжести, один — средней.
ВЛАДИВОСТОК, 13 июл – РИА Новости. Трое пострадавших в возрасте от 14 до 16 лет госпитализированы после обрушения пирса в городе Артеме в Приморье, сообщил в понедельник региональный минздрав.
"Трое пострадавших при обрушении пешеходного моста в бухте Муравьиная - 16, 15 и 14 лет - госпитализированы в Артемовскую городскую больницу. По предварительным данным, среди них двое легкой степени тяжести, один – средней", - говорится в сообщении минздрава региона в Telegram-канале.
Всем пострадавшим оказывают медпомощь в полном объеме.
Во Владивостоке обрушилась часть здания колледжа
3 октября 2025, 02:02